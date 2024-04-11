غوارديولا يرتدي ساعة ثمنها مليون يورو (صور)

ويشتهر المدرب الإسباني بملابسه الأنيقة، وحسه الحاد في الموضة، وغالبًا ما يقوم بتوجيه التعليمات على خط التماس، مرتديًا قمصان البولو، والعلامات التجارية الشهيرة، طوال سنوات عمله كمدرب.

ونشرت صيحفة "ميل سبورت" البريطانية تقريرا قالت فيه، إن بيب غوارديولا ، مدرب مانشستر سيتي، شوهد وهو يتباهى بواحدة من أندر الساعات في العالم، والتي تبلغ قيمتها حوالي 1.1 مليون جنيه إسترليني، خلال رحلة فريقه إلى ريال مدريد مساء الثلاثاء.

وتعتبر ساعة المدرب الإسباني، التي صممها ريتشارد ميل، واحدة من 50 ساعة فقط في العالم.

ووفقًا للصحيفة فإنه تم تصميم الساعة التي ارتداها غوارديولا، خلال مباراة دوري أبطال أوروبا في ملعب بيرنابيو، من قبل العلامة التجارية الراقية ريتشارد ميل - والتي تم إنشاؤها خصيصا لنجم التنس رافائيل نادال.