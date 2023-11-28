من هو ثيو زيدان الذي استدعاه أنشيلوتي لمباراة نابولي؟

وينتهي عقد ثيو مع ريال مدريد في يونيو 2024.

وثيو هو نجل زين الدين زيدان وشقيق إنزو ولوكا وإلياس زيدان.

وضمن ريال مدريد التأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا وحصد الفريق 12 نقطة من 4 مباريات ويتقدم بـ5 نقاط عن نابولي الثاني.

ويتصدر ريال مدريد أيضا جدول ترتيب الدوري الإسباني ويملك 35 نقطة من 14 مباراة ويتفوق بفارق الأهداف عن جيرونا، وبـ4 نقاط عن كل من أتلتيكو مدريد وبرشلونة.

وسبق أن فاز ريال مدريد 3/2 على أرض نابولي في الجولة الثانية علما أن نابولي لم يسبق له الفوز على ريال مدريد في 5 مباريات، حيث فاز الميرنغي 4 مرات وتعادلا مرة.

وسيلعب ريال مدريد مع نابولي وغرناطة وريال بيتيس ويونيون برلين وفياريال في المباريات الخمس المقبلة.