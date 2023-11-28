من هو ثيو زيدان الذي استدعاه أنشيلوتي لمباراة نابولي؟
أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد استدعاء ثيو زيدان لمواجهة نابولي غدا الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.
ويستضيف ريال مدريد على ملعبه سانتياغو برنابيو منافسه نابولي في الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة.
وشهدت قائمة ريال مدريد استدعاء ثيو زيدان نجل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.
وثيو زيدان يبلغ من العمر 21 عاما وولد في مايو 2002، ويجيد اللعب في خط الوسط.
وتدرج ثيو في فئات ريال مدريد قبل أن يستدعيه أنشيلوتي للفريق الأول لمواجهة نابولي غدا الأربعاء.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن القيمة السوقية لثيو زيدان تبلغ 250 ألف يورو، وانتقل لريال مدريد كاستيا في 2021، وسبق أن لعب لفريق الشباب، ولفريق تحت 18 و19 عاما.
ولعب ثيو لمنتخب فرنسا تحت 16 و17 و20 عاما.
وبحسب "transfermarkt" أيضا فإن ثيو لعب 69 مباراة مع ريال مدريد كاستيا سجل فيها هدفا وصنع اثنين.
ونال مع ريال مدريد دوري أبطال أوروبا للشباب موسم 2019/2020.
وينتهي عقد ثيو مع ريال مدريد في يونيو 2024.
وثيو هو نجل زين الدين زيدان وشقيق إنزو ولوكا وإلياس زيدان.
وضمن ريال مدريد التأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا وحصد الفريق 12 نقطة من 4 مباريات ويتقدم بـ5 نقاط عن نابولي الثاني.
ويتصدر ريال مدريد أيضا جدول ترتيب الدوري الإسباني ويملك 35 نقطة من 14 مباراة ويتفوق بفارق الأهداف عن جيرونا، وبـ4 نقاط عن كل من أتلتيكو مدريد وبرشلونة.
وسبق أن فاز ريال مدريد 3/2 على أرض نابولي في الجولة الثانية علما أن نابولي لم يسبق له الفوز على ريال مدريد في 5 مباريات، حيث فاز الميرنغي 4 مرات وتعادلا مرة.
وسيلعب ريال مدريد مع نابولي وغرناطة وريال بيتيس ويونيون برلين وفياريال في المباريات الخمس المقبلة.