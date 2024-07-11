يورو 2024 تنتصر في معركة مشاهدات البث التليفزيوني داخل أمريكا

تزامنت بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" التي تستضيفها ألمانيا مع إقامة مباريات بطولة كوبا أمريكا بنسختها الحالية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وتأهل منتخب إنجلترا لمواجهة إسبانيا في نهائي نسخة يورو 2024 مساء الأحد المقبل، بينما يلتقي فجر الاثنين منتخب الأرجنتين منافسه كولومبيا في نهائي كوبا أمريكا.

وكشف تقرير نشرته شبكة FOX الأمريكية الشهيرة عن نسب مشاهدة البطولتين بعد حصولها على حقوق بث مباريات اليورو وكوبا أمريكا داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وتفوقت يورو 2024 في نسب المشاهدة داخل أمريكا وبنسبة كبيرة ومتوسطة أكثر من ضعف عدد المشاهدين لبطولة كوبا أمريكا 2024.

وبلغ متوسط عدد مشاهدي يورو 2024 في ربع النهائي فقط نحو 3.569 مليون مُشاهد وكانت المباراة الأكثر مشاهدة بين فرنسا والبرتغال بواقع 4.284 مليون مشاهد وارتفع العدد في ركلات الترجيح إلى 5.7 مليون مُشاهد.

من ناحية أخرى، حققت بطولة كوبا أمريكا نجاحًا أيضًا، إلا أن عدد جماهيرها ضئيل مقارنة باليورو.

وبلغ متوسط ​​عدد مشاهدي مباريات ربع نهائي بطولة كوبا أميركا 1.668 مليون مشاهد بينما كانت نسبة المشاهدة في مباراة البرازيل وأوروغواي 2.144 مليون شخص.

وارتفعت نسبة مشاهدة ربع نهائي كوبا أمريكا بنسبة 42% مقارنة ببطولة 2021 وبنسبة 40% مقارنة ببطولة 2016.