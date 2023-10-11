وكيل أحمد فتوح يحسم موقف تجديد عقد اللاعب مع الزمالك
تحدث سمير صلاح، وكيل أعمال أحمد فتوح، نجم نادي الزمالك، عن آخر تطورات المفاوضات بين مسؤولي النادي الأبيض واللاعب من أجل تجديد تعاقده.
وينتهي عقد فتوح مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري؛ ما يعني إمكانية توقيعه لأي ناد في يناير المقبل.
ويملك فتوح عرضًا من الأهلي الغريم التقليدي للزمالك، حسب تقارير إعلامية سابقة.
وقال سمير صلاح، في تصريحات تلفزيونية: "أنا أقوم بإدارة كل أعمال فتوح، وأحمد يحيى هو وكيله الرسمي، والزمالك حاليًا غير مستقر وكل من يتحدث مع اللاعب في الفترة الحالية أنه يقرب الأمر بينا وبين نادي الزمالك".
وأضاف: "الموضوع قريب بينا وبين الزمالك ولكن لن يحسم إلا بعد بانتخاب مجلس إدارة مستقر، وجلسنا مع عبد الواحد السيد مرتين والأمور قريبة، وأوعد خلال 20 أو 25 يوم بالكثير الأمر سيكون تم حسمه".
وتابع: "أحمد فتوح ابن نادي الزمالك وخيره علينا، وهو قريب جدًا من التجديد، شبه كل شيء متفقين عليه، منتظرين مجلس الإدارة الجديد الذي سيأتي ويعطي له كل مستحقاته، ووالله لا توجد مفاوضات من النادي الأهلي وكل ما يقال اجتهادات غير صحيحة نهائيًا".
وشدد: "أحمد فتوح يشعر بالراحة في الزمالك وسيلعب في مصر بنسبة 95% إلا لو تلقى عرض احتراف أوروبي، بخلاف ذلك لن يلعب في مصر غير للزمالك، حاليًا لا يوجد أي عروض احتراف، اللاعب كان قد تلقى سابقا عرضا خارجيا من أياكس أمستردام الهولندي ولكن المبالغ التي كان يطلبها الزمالك كبيرة لذلك الأمور لم تتم".
يذكر أن اللاعب يتواجد حاليا مع منتخب مصر في معسكر الإمارات، استعدادا لمواجهتي زامبيا والجزائر وديا.
ويلعب فتوح مع الفريق الأول بالزمالك من تصعيده لأول مرة عام 2016، وخلال تلك الفترة خرج في فترتي إعارة إلى إنبي وسموحة.
صاحب الـ 25 عاما شارك في 129 مباراة بقميص الزمالك وخلالهم سجل 5 أهداف وصنع 11 آخرين.