وكيل أحمد فتوح يحسم موقف تجديد عقد اللاعب مع الزمالك

تحدث سمير صلاح، وكيل أعمال أحمد فتوح، نجم نادي الزمالك، عن آخر تطورات المفاوضات بين مسؤولي النادي الأبيض واللاعب من أجل تجديد تعاقده.

وينتهي عقد فتوح مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري؛ ما يعني إمكانية توقيعه لأي ناد في يناير المقبل.

ويملك فتوح عرضًا من الأهلي الغريم التقليدي للزمالك، حسب تقارير إعلامية سابقة.

وقال سمير صلاح، في تصريحات تلفزيونية: "أنا أقوم بإدارة كل أعمال فتوح، وأحمد يحيى هو وكيله الرسمي، والزمالك حاليًا غير مستقر وكل من يتحدث مع اللاعب في الفترة الحالية أنه يقرب الأمر بينا وبين نادي الزمالك".