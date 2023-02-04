ماركا: الامبراطور فينيسيوس جونيور

تحدثت صحيفة "ماركا" عن البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد بعد اندلاع أزمته مع شركة "نايكي" للألبسة الرياضية وظهوره بحذاء أسود في الشوط الأول من مباراة فالنسيا.

وبحسب الصحيفة فإن أزمة فينيسوس جونيور مع الشركة الأمريكية اندلعت خلال نهائيات كأس العالم 2022 في قطر بسبب المعاملة السيئة من الشركة للنجم البرازيلي، وهو ما دفعه لاتخاذ قرار بإلغاء عقده معها الذي كان ينتهي في 2028.

وسيتفاوض ممثلو فينيسيوس جونيور مع عدة شركات للحصول على عقد رعاية جديد يضعه في مصاف النجوم الكبار كالبرازيلي نيمار والأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كيليان مبابي الذين يحصلون على مبالغ تتراوح ما بين 14 و25 مليون يورو في العام من شركات الألبسة الرياضية العالمية.