البرق يتسبب في إيقاف مباراة ألمانيا والدنمارك (فيديو)

وقرر الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير التوقف بعد هطول الأمطار الرعدية ثم دخل لاعبو المنتخبين إلى غرف خلع الملابس بعد دقائق من الحصول على التعليمات وشرب المياه.

وبدأت أعداد كبيرة من الجماهير في مغادرة مقاعدها بالاستاد مع استمرار هطول الأمطار بغزارة.