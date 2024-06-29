البرق يتسبب في إيقاف مباراة ألمانيا والدنمارك (فيديو)
توقفت مباراة منتخبي ألمانيا والدنمارك مساء اليوم السبت في ثمن نهائي كأس أوروبا "يورو 2024" بسبب البرق.
وقرر الحكم إيقاف اللقاء عند الدقيقة 35 مع هطول الأمطار بغزارة في ملعب "سيغنال إيدونا بارك" والبرق الشديد خوفًا من أي أضرار.
وحصل لاعبو المنتخبين على فرصة لالتقاط الأنفاس بسبب الظروف الجوية لحين تحسن حالة الطقس.
وقرر الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير التوقف بعد هطول الأمطار الرعدية ثم دخل لاعبو المنتخبين إلى غرف خلع الملابس بعد دقائق من الحصول على التعليمات وشرب المياه.
وبدأت أعداد كبيرة من الجماهير في مغادرة مقاعدها بالاستاد مع استمرار هطول الأمطار بغزارة.
وتم تعليق المباراة لحين تحسن الطقس مع اتخاذ القرار بشأن استكمال اللقاء من عدمه من جانب الحكم والمنظمين.
وعاد اللاعبون إلى أرضية المستطيل الأخضر لإجراء عملية الإحماء مجددًا بعد هدوء الأمطار.
واستأنف الحكم الإنجليزي اللقاء مرة أخرى بعد توقفها.