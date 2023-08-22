النصر السعودي يعلن رسميا تعاقده مع البرتغالي أوتافيو

وذكرت تقارير سابقا أن إدارة العالمي بدأت المفاوضات مع أوتافيو قبل شهر ونصف الشهر، لكن مطالب بورتو بدفع قيمة الشرط الجزائي (40 مليون يورو) دفعته للتراجع عن الصفقة.

وارتفع الشرط الجزائي في عقد أوتافيو إلى 60 مليون يورو بداية من أغسطس الجاري، لكن إصرار كاسترو على ضم اللاعب دفع النصر للعودة إلى المفاوضات مع بورتو مجددًا.

ومن المقرر أن يدفع النصر 20 مليون يورو كدفعة أولى، وسيقسط باقي المبلغ على دفعتين، فيما سيتقاضى اللاعب 16 مليون يورو سنويًا، علمًا بأن عقده يمتد إلى 3 سنوات.