النصر السعودي يعلن رسميا تعاقده مع البرتغالي أوتافيو
أعلن نادي النصر، رسميا، التعاقد مع البرتغالي أوتافيو، قادما من صفوف بورتو البرتغالي، لينضم لكتيبة الفريق في الميركاتو الصيفي الجاري، لمدة 3 مواسم.
ونشر النادي فيديو يعلن من خلاله انضمام اللاعب بشكل رسمي، ليلعب بجوار مواطنه كريستيانو رونالدو.
وذكرت تقارير سابقا أن إدارة العالمي بدأت المفاوضات مع أوتافيو قبل شهر ونصف الشهر، لكن مطالب بورتو بدفع قيمة الشرط الجزائي (40 مليون يورو) دفعته للتراجع عن الصفقة.
وارتفع الشرط الجزائي في عقد أوتافيو إلى 60 مليون يورو بداية من أغسطس الجاري، لكن إصرار كاسترو على ضم اللاعب دفع النصر للعودة إلى المفاوضات مع بورتو مجددًا.
ومن المقرر أن يدفع النصر 20 مليون يورو كدفعة أولى، وسيقسط باقي المبلغ على دفعتين، فيما سيتقاضى اللاعب 16 مليون يورو سنويًا، علمًا بأن عقده يمتد إلى 3 سنوات.
وخاض أوتافيو 44 مباراة مع بورتو الموسم المنصرم، سجل 7 أهداف ولعب 13 تمريرة حاسمة، وفاز بلقبين مع الفريق، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري البرتغالي موسم 2022-2023.
ويملك في رصيده 14 مباراة دولية، وشارك مع منتخب البرتغال في كأس العالم 2022، علما بأنه بدأ مسيرته الدولية مع منتخبات المراحل السنية في البرازيل.