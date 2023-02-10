كلوب: حان الوقت لإظهار تميز ليفربول

وأضاف: "بالطبع كان يمكنني القول بعد مباراة الأحد إننا سنتدرب يوم الإثنين ونمضي قدما.

وتابع: "لا أعتقد أن هذا سيكون مفيدا وكان من الممكن أن تحدث إصابات، بعدما تحدثنا يوم الأحد شعرت بأنه من المنطقي حصول كل فرد على يومي راحة، هذا ساعدنا وشعرت بتغير في المزاج وبدت الحصة التدريبية رائعة ومفعمة بالحماس".

وتلقى كلوب أخيرا خبرا جيدا اليوم الجمعة باكتمال جاهزية المهاجم ديوغو غوتا بعد أن عانى من إصابة قوية في ربلة الساق في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وأوضح: "ديوغو قريب من اللعب، تدرب بالفعل ليومين، وبعد ثلاثة أيام سيكون جاهزا" بينما أكد غياب المدافع فيرجيل فان دايك عن القمة رغم عودته للتدريبات، كما تحوم شكوك حول تياغو بسبب مشكلة بالفخذ.

ويوجد إيفرتون، الذي تعادل على أرضه دون أهداف مع ليفربول في سبتمبر أيلول الماضي، ضمن الثلاثي المهدد بالهبوط لكنه صعق المتصدر أرسنال بالفوز عليه 1/0 في أول مباراة تحت قيادة المدرب شون دايك.