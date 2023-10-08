مشاجرة بين هالاند ومدرب آرسنال (فيديو)
دخل إيرلينغ هالاند، مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في مشاجرة مع نيكولاس جوفر، مدرب الركلات الثابتة في الجهاز الفني لنادي آرسنال.
وحدثت المشاجرة بعد المباراة أثناء توجه اللاعبين إلى غرف خلع الملابس، حيث تطورت الأمور قبل أن يتدخل اللاعبون والأجهزة الفنية لإنهاء الأمر.
وتواجد كايل ووكر قائد مانشستر سيتي وحاول إنهاء الأزمة.
وكان البديل غابرييل مارتينيلي قد سجل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة، ليمنح آرسنال الفوز 1-صفر على مانشستر سيتي، اليوم الأحد، وهي نتيجة جعلت فريق المدرب ميكل أرتيتا يتساوى في النقاط مع غريمه توتنهام هوتسبير، القادم من شمال لندن، في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ودخل آرسنال المباراة وهو لم يسبق له الفوز على سيتي منذ عام 2015، وهي سلسلة تشمل 15 مباراة، وتعد الأطول التي لم يفز فيها الفريق على أي منافس له في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وحينما سئل بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن الأمر، قال لوسائل إعلام إنه علم به، لكنه لا يريد أن يعلق عليه.
وسبق لجوفر مدرب آرسنال أن عمل في مانشستر سيتي، حسب ذا صن.
ولم يقدم هالاند مستوى كبيرا خلال المباراة، حيث نجح ويليام ساليبا مدافع آرسنال في السيطرة عليه.
وقال برناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي، بعد المباراة تعليقا على الخسارة: "إنها انتكاسة، لكنها لا تزال البداية. نحن بعيدون عن نهاية الموسم. أمام خصم كبير في ملعب الإمارات، ليس من السهل اللعب على الإطلاق.
ومانشستر سيتي هو حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.