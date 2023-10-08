مشاجرة بين هالاند ومدرب آرسنال (فيديو)

وكان البديل غابرييل مارتينيلي قد سجل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة، ليمنح آرسنال الفوز 1-صفر على مانشستر سيتي، اليوم الأحد، وهي نتيجة جعلت فريق المدرب ميكل أرتيتا يتساوى في النقاط مع غريمه توتنهام هوتسبير، القادم من شمال لندن، في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ودخل آرسنال المباراة وهو لم يسبق له الفوز على سيتي منذ عام 2015، وهي سلسلة تشمل 15 مباراة، وتعد الأطول التي لم يفز فيها الفريق على أي منافس له في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحينما سئل بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن الأمر، قال لوسائل إعلام إنه علم به، لكنه لا يريد أن يعلق عليه.

وسبق لجوفر مدرب آرسنال أن عمل في مانشستر سيتي، حسب ذا صن.