تشكيل ناري لمنتخب السعودية في مواجهة اليابان

استقر الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب السعودي، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة "الأخضر" ضد نظيره الياباني، في المباراة التي ستجمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وتتصدر اليابان المجموعة بعد نهاية الجولة الثانية برصيد 6 نقاط، فيما تأتي السعودية ثانية بأربع نقاطٍ، والبحرين ثالثة بثلاث نقاط، وإندونيسيا رابعة بنقطتين، وأستراليا خامسة بنقطة، وأخيرًا المنتخب الصيني دون نقاط.

ويسعى المنتخب السعودي لتحقيق ثاني انتصاراته بالمجموعة على حساب اليابان، بعدما اكتفى "الأخضر" بتعادل في الجولة الأولى مع إندونيسيا وانتصار في الجولة الثانية على الصين.

ووفقًا لِما ذكره الإعلامي الرياضي علي العنزي، في تصريحات تلفزيونية، فإن أحمد الكسار سيحرس عرين المنتخب السعودي.

ومن المنتظر أن يدفع مانشيني بثلاثي هجومي في تشكيلة الفريق، يضم كلًّا من عبد الله رديف وسالم الدوسري وأيمن يحيى.

وقال العنزي: "كان هناك تبادل للأدوار في التدريبات الأخيرة بين عبد الله رديف وصالح الشهري ولكنه اعتمد على رديف بشكل أكبر".

وجاءت التشكيلة المتوقعة للمنتخب السعودي، كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الكسار.

خط الدفاع: حسن كادش - علي لاجامي - وحسان تمبكتي - سعود عبد الحميد.

خط الوسط: عبدالإله المالكي - مصعب الجوير - وناصر الدوسري.

خط الهجوم: سالم الدوسري - عبد الله رديف - وأيمن يحيى.