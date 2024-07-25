هرب الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، من سؤال حول صفقة تنتظرها جماهير فريقه بفارغ الصبر.

ويستعد برشلونة لخوض منافسات الموسم المقبل بقيادة فليك الذي تولى المهمة خلفًا للإسباني تشافي هيرنانديز.

وسبق أن قاد فليك منتخب ألمانيا بجانب تدريبه أيضًا فريق بايرن ميونخ الألماني، وحقق العديد من الألقاب في مشواره.

وتحدث فليك في تصريحات للصحفيين عن استعدادات برشلونة للموسم المقبل، مؤكدًا تحسن أداء فريقه بشكل تدريجي في التدريبات.

ورد المدرب الألماني على سؤال حول مفاوضات انتقال نيكو ويليامز جناح منتخب إسبانيا ونادي أتلتيك بلباو إلى برشلونة قائلًا:" إنه ليس لاعبنا.. نيكو ويليامز مرتبط بعقد مع فريق آخر، ولا أستطيع أن أقول أي شيء".

وتألق نيكو ويليامز بشكل لافت مع منتخب إسبانيا خلال بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" وأسهم بقوة في تتويج بلاده باللقب القاري للمرة الرابعة في تاريخه بالتغلب على إنجلترا بنتيجة 2-1 في اللقاء النهائي.

وسجل نيكو ويليامز هدفًا في المباراة النهائية وكون ثنائية هجومية مميزة مع لامين يامال نجم برشلونة في هجوم الإسبان.

ودخل برشلونة في مفاوضات للتعاقد مع نيكو ويليامز بحسب تقارير صحفية إسبانية في ظل رغبة إدارة النادي الكتالوني في تدعيم الجانب الهجومي بصفقة سوبر.

وتتمسك إدارة أتلتيك بلباو ببقاء نيكو ويليامز وعدم التفريط في خدماته رغم اهتمام برشلونة بضمه.