ريال مدريد يتصدر وبرشلونة ثالثًا.. قائمة أكثر الأندية قيمة في العالم للعام 2023

كشفت مجلة "فوربس" أن ريال مدريد هو النادي الأكثر قيمة في العالم في عام 2023 بقيمة 6.07 مليار دولار (4.9 مليار جنيه إسترليني).

وللعام الثاني على التوالي، تصدر ريال مدريد قائمة الـ30 ناديًا التي جمعتها المجلة الأمريكية، وجاء مانشستر يونايتد في المركز الثاني بقيمة 6 مليارات دولار (4.8 مليار جنيه إسترليني).

واحتل برشلونة، بطل الدوري الإسباني الموسم الماضي، المركز الثالث بتقييم قدره 5.51 مليار دولار (4.4 مليار جنيه إسترليني).

وبحسب شبكة "espn" فإن قائمة هذا العام تمثل المرة الأولى التي يصل فيها ناديان إلى قيمة 6 مليارات دولار.

وزاد ريال مدريد قيمته في العام الماضي بنسبة 19%، بينما ارتفعت قيمة مانشستر يونايتد بنسبة 30%.