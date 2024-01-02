ريال مدريد يتصدر وبرشلونة ثالثًا.. قائمة أكثر الأندية قيمة في العالم للعام 2023
كشفت مجلة "فوربس" أن ريال مدريد هو النادي الأكثر قيمة في العالم في عام 2023 بقيمة 6.07 مليار دولار (4.9 مليار جنيه إسترليني).
وللعام الثاني على التوالي، تصدر ريال مدريد قائمة الـ30 ناديًا التي جمعتها المجلة الأمريكية، وجاء مانشستر يونايتد في المركز الثاني بقيمة 6 مليارات دولار (4.8 مليار جنيه إسترليني).
واحتل برشلونة، بطل الدوري الإسباني الموسم الماضي، المركز الثالث بتقييم قدره 5.51 مليار دولار (4.4 مليار جنيه إسترليني).
وبحسب شبكة "espn" فإن قائمة هذا العام تمثل المرة الأولى التي يصل فيها ناديان إلى قيمة 6 مليارات دولار.
وزاد ريال مدريد قيمته في العام الماضي بنسبة 19%، بينما ارتفعت قيمة مانشستر يونايتد بنسبة 30%.
وقالت فوربس: "لقد وصل ريال مدريد إلى خمس من آخر تسع نهائيات في دوري أبطال أوروبا، وفاز بها جميعها".
وأضافت: "حصل ريال مدريد أيضًا على ما يقرب من 400 مليون دولار من شركة "Sixth Street and Legends" كجزء من عقد مدته 20 عامًا لتعزيز الإيرادات في ملعب سانتياغو برنابيو، الذي يخضع لعملية تجديد ضخمة".
وقالت "espn" إن ريال مدريد ومانشستر يونايتد هما الناديان الوحيدان اللذان تم تصنيفهما في المراكز الخمسة الأولى كل عام منذ عام 2004، عندما بدأت مجلة "فوربس" في نشر التقييمات السنوية لأندية كرة القدم.
وأوضحت أن ستة من أفضل 10 أندية مصنفة في التقرير هي فرق من الدوري الإنجليزي الممتاز، وسبعة من أفضل 30 ناديًا تنتمي إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم، مع احتلال لوس أنجليس لكرة القدم المركز الـ17، وهو الفريق الأمريكي الأعلى في القائمة.
وفيما يلي قائمة "فوربس" لأفضل 10 أندية من حيث القيمة:
1. ريال مدريد (6.07 مليار دولار)
2. مانشستر يونايتد (6 مليارات دولار)
3. برشلونة (5.51 مليار دولار)
4. ليفربول (5.29 مليار دولار)
5. مانشستر سيتي (4.99 مليار دولار)
6. بايرن ميونخ (4.86 مليار دولار)
7. باريس سان جيرمان (4.21 مليار دولار)
8. تشيلسي (3.1 مليار دولار)
9. توتنهام هوتسبير (2.8 مليار دولار)
10. آرسنال (2.26 مليار دولار)