فرناندو سانتوس: نسبة مشاركة كريستيانو رونالدو في مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية 50%

قال فرناندو سانتوس، مدرب البرتغال، إن جاهزية كريستيانو رونالدو للعب ضد كوريا الجنوبية، يوم الجمعة، في ختام مباريات المجموعة الثامنة لكأس العالم لا تزال محل شك.

وغاب قائد البرتغال البالغ عمره 37 عاما عن المران الجماعي أمس الأربعاء وتدرب في صالة الألعاب الرياضية للتعافي والاستشفاء، ومع ضمان تأهل فريقه لدور الـ16 يمكن ألا يشارك ضد كوريا الجنوبية؛ لكي يكون في كامل لياقته في المباراة المقبلة.