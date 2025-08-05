رد "ساحق" من تيباس على قناة ريال مدريد

وجه خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا"، نقدا لاذعا إلى قناة نادي ريال مدريد، بسبب تقريرها الأخير عن رفض الرابطة تأجيل مباراة الفريق الملكي في الجولة الأولى.

وشنت قناة ريال مدريد، يوم الاثنين، اتهامات خطيرة للرابطة بأن موسم الدوري الإسباني 2025-2026 سيبدأ ملوثًا، ومشوَّهًا، ومُدارًا بالتلاعب، وذلك بعد عدم تأجيل أول مباراة لريال مدريد في الليغا بسبب المشاركة في كأس العالم للأندية وإنهاء الموسم متأخرا.

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واستندت القناة إلى مقال مطول للخبير القانوني ميغيل غارسيا كابا، وجاء فيه: "في 9 يوليو 2025، تلقّى القاضي خوسيه ألبرتو بيلايث طلبًا عاجلًا لتأجيل مباراة في الدرجة الأولى، ليس بدافع الرفاهية بل لتجنّب إشراك لاعبين عائدين من كأس العالم للأندية دون فترة الراحة المطلوبة".

وأضاف غارسيا: "إنه يلجأ إلى اللوائح، دائمًا اللوائح، لكننا جميعًا نعلم أنه عندما يكون الأمر مناسبًا، يتم تفسيرها وتعديلها وتحريفها، ليست هذه المرة، هذه المرة طُبقت بقوة، وكان النادي الأكثر تضررًا، بموضوعية، هو ريال مدريد".

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وقال تيباس عبر حسابه على منصة "إكس": "من كاتب إلى محرف، بدايات "الحقوقي" ميغيل غارسيا "يكتب" والآن "يُحرف""ميجيل، مقالك - إذا كان يمكن تسميته مقالًا- يحتوي من الجوانب القانونية بقدر ما أملك أنا من شغف برياضة الكيرلينغ، لا يوجد فيه سوى جملة واحدة تستحق التحليل".

ووجّه تيباس حديثه إلى ميغيل غارسيا كابا، وهو قانوني ومسؤول تنفيذي سابق سبق له العمل في ريال مدريد والاتحاد الإسباني لكرة القدم، مستخدمًا نبرة من السخرية بشأن ما وصفه بـ"مرونة اللوائح"، ومشككًا في نزاهته.

ويشير تيباس إلى أن العلاقة المؤسسية مع ريال مدريد لطالما كانت مشحونة، وتتخللها الشكاوى والدعاوى القضائية ومحاولات الإقصاء. كما يلفت إلى أن أندية أوروبية كبرى أخرى، مثل تشيلسي وباريس سان جيرمان، لم تحظَ بأي معاملة خاصة من قبل روابط دورياتها، رغم أنها أنهت الموسم في وقت متأخر.

ويؤكد رئيس الليغا أن تطبيق اللوائح كان دقيقًا ولا تشوبه شائبة، نافيًا وجود أي عداء شخصي أو مؤسسي.

وشدد تيباس على أن الاتهامات التي أشارت إليها قناة ريال مدريد لا أساس لها من الصحة، ومتّهمًا النادي بمحاولات متكررة لليّ ذراع اللوائح والتلاعب بها على مرّ السنين، وهو ما يزيد من حدة الخطاب ويعزز السردية القائمة حول صراع مؤسساتي داخل الكرة الإسبانية.

وأشار خافيير تيباس كذلك إلى أن ريال مدريد قام بتمديد عطلة لاعبيه الإلزامية، التي تبلغ 21 يومًا، لمدة أربعة أيام إضافية، ما تسبب في تأخير انطلاق التحضيرات للموسم الجديد، معتبراً أن هذا القرار أحد أسباب مشاكل النادي في جدولة مبارياته.

ولم يتوقف تيباس عند هذا الحد، بل استحضر أيضًا تاريخ ريال مدريد الحافل بالإجراءات القانونية ضد رابطة الليغا، مشيرًا إلى أكثر من 100 شكوى قدمها النادي، بالإضافة إلى أربع محاولات سابقة لإبعاده عن منصبه من خلال المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا، وذلك لتفنيد الرواية التي يحاول النادي تسويقها بأنه "ضحية".

وأنهى تيباس رده عبر منصة "إكس" برسالة مباشرة إلى النادي: "لقد اخترتم الخصم الخطأ"، في إشارة إلى رفضه القاطع لاتهامات العداء المزعوم تجاه ريال مدريد.