ترتيب الدوري الألماني: بايرن ميونخ يهزم فرايبورغ ويحافظ على الصدارة

أحرز ماتيس دي ليخت هدفا بتسديدة مذهلة من 25 مترا ليمنح بايرن ميونخ الفوز 1-صفر على مضيفه فرايبورغ والحفاظ على تفوقه بنقطتين على بروسيا دورتموند في صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم السبت.

وكان بايرن، الذي يحل ضيفا على مانشستر سيتي في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، خسر 2-1 أمام فرايبورغ في دور الثمانية بكأس ألمانيا يوم الثلاثاء الماضي.