جون إدوارد يفرض هذا اللاعب.. تصريح صادم حول المدير الرياضي لنادي الزمالك (فيديو)

أدلى الإعلامي الرياضي جمال العاصي بتصريحات صادمة حول جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، في ظل تراجع النتائج مؤخرا وخسارة الفريق الأبيض أمام وادي دجلة؛ وهو ما أثار غضبا كبيرا داخل أروقة القلعة البيضاء.

وجاء فوز وادي دجلة على الزمالك 2-1 في الجولة الخامسة من بطولة الدوري ليزيد المطالب برحيل البلجيكي فيريرا، المدير الفني للفريق، بعد الأداء المخيب.

أخبار ذات علاقة صفقات الصيف لا تكفي.. 4 نجوم ينقذون جون إدوارد في الزمالك

أخبار ذات علاقة ورطة جون إدوارد.. 5 أشياء تجبره على إقالة فيريرا

وتواصل مجلس الزمالك مع جون إدوارد للاستفسار عن سبب المستوى الذي ظهر به الفريق أمام وادي دجلة، والخسارة بهدفين مقابل هدف، والتفريط في صدارة الدوري المحلي.

وضم جون إدوارد عددا من الصفقات البارزة للفريق هذا الموسم، إلا أن بعضها لم يظهر بالمستوى المتوقع حتى الآن، ومع ذلك يصر المدرب على الدفع بهم؛ ما أثار جدلا واسعا بين الجماهير.

أخبار ذات علاقة غضب بعد سقوط الزمالك.. أول رد فعل من جون إدوارد تجاه فيريرا

وقال جمال العاصي في تصريحات تلفزيونية: "وصلتني معلومة أن جون إدوارد يُصر على إشراك الفلسطيني عدي الدباغ في مركز رأس الحربة، بهدف إنجاح صفقته، وهذا أحدث إشكالية كبيرة داخل الفريق واعتُبر أحد أسباب الهزيمة أمام وادي دجلة. ويجب أن يكون هناك مراجعات من قبل مجلس الإدارة وتقارير يقدمها المدير الرياضي توضح أسباب هذا المستوى الهزيل".

وأضاف العاصي: "بالنسبة لي، تجربة جون إدوارد لم تُظهر نتائجها حتى الآن، ولكن لأول مرة في تاريخ النادي يكون هناك حرص كبير على إدارة الأخبار وعدم تسريبها للإعلام. ومع ذلك، يواجه الزمالك مشكلة كبيرة في خلق وهم النجومية لبعض اللاعبين؛ فمجرد إحراز هدف يتم التضخيم حوله، بينما لا يقدم اللاعب تأثيرًا آخر على أرض الملعب".

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعد الفوز في 3 مباريات، والخسارة في مباراة واحدة، والتعادل في مباراة أخرى.