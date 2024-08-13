كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن أسماء حكام مباراة الهلال والأهلي ضمن الدور نصف النهائي من كأس السوبر السعودي، التي ستلعب مساء اليوم الثلاثاء.

يفتتح الموسم الجديد لكرة القدم السعودية بإقامة كأس السوبر المحلية بمشاركة الهلال بطل دوري المحترفين، والكأس ووصيفه في كلتا البطولتين النصر والأهلي والتعاون.

وأصدر اتحاد الكرة السعودي بيانًا مقتضبًا، أعلن من خلاله حكام مباراة اليوم بين الهلال والأهلي، وسيكون حكم الساحة هو الفرنسي كليمان توربان، والذي أدار افتتاح يورو 2024.

أما الحكم المساعد الأول فهو الفرنسي ميكائيل بيرسبيرو، والحكم المساعد الآخر هو مواطنه أوريليان درويت.

وبالنسبة للحكم الرابع سيكون السعودي عبدالله الشهري، وحكم الفيديو الفرنسي ستيفاني فرابارت من فرنسا، وحكم الفيديو المساعد هو جيرمي بيغنارد.

وستبدأ الإثارة مبكرًا اليوم الثلاثاء بمواجهة الهلال، بطل النسخة الماضية على حساب الاتحاد، لمنافسه الأهلي ثالث الدوري الموسم الماضي، والساعي للفوز باللقب للمرة الأولى منذ عام 2016.

وتلعب المباراة في تمام الساعة الـ7:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.