الاتحاد السعودي يقترب بقوة من حسم صفقة نجم أستون فيلا

كشفت تقارير إعلامية أن نادي الاتحاد السعودي اقترب بقوة من حسم صفقة موسى ديابي، نجم أستون فيلا، لينضم للفريق في الميركاتو الجاري.

وكانت تقارير صحفية سعودية، ذكرت مؤخرا أن نادي الاتحاد حصل على موافقة موسى ديابي، من أجل الانتقال لصفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى مسؤولو الاتحاد السعودي، لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية بعد تولي الفرنسي لوران بلان، تدريب العميد خلفا للمقال الأرجنتيني مارسيلو غاياردو.

وقال فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، إن "نادي الاتحاد السعودي في محادثات متقدمة مع موسى ديابي، كما أن المفاوضات بدأت مع أستون فيلا، وقد يتم تقديم عرض يتخطى الـ50 مليون يورو".

فيما قال الإعلامي الرياضي سانتي أونا، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "الاتحاد السعودي قدم اليوم عرضا بقيمة 55 مليون يورو للتعاقد مع موسى ديابي".

ويرتبط ديابي، صاحب الـ25 عاماً، بعقد سارٍ مع أستون فيلا حتى يونيو 2028، وقيمته السوقية تصل إلى 55 مليون يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت".

وانضم موسى ديابي إلى أستون فيلا في صيف 2023 قادماً من باير ليفركوزن، وخاض مع الفريق 54 مباراة بكل البطولات، وسجل 10 أهداف، وصنع 9 تمريرات حاسمة.