بيشكتاش التركي ينافس الاتحاد السعودي على ضمّ نجم ميلان

بدأت أزمة النجم الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر في الانفراج بعد تداول أخبار عن اهتمام رسمي من نادي بيشكتاش التركي بالتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويعيش النجم الجزائري، لاعب نادي آي سي ميلان الايطالي اسماعيل بن ناصر على وقع مشاكل تهدد مسيرته الكروية بعد أن رفض الفريق الإيطالي ضمه للفريق الأول في استعداداته للموسم الجديد بينما تراجع أولمبيك مرسيليا الذي استعاره في موسم 2024 ـ 2025 عن تفعيل خيار الشراء.

وسط تلك الأزمة التي تنبئ باستمرار ابتعاد بن ناصر عن المنافسات، مع اقتراب مشاركة منتخب الجزائر في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، دخل نادي الاتحاد السعودي في مفاوضات مع وكلاء بن ناصر وإدارة ميلان بهدف التوقيع معه في الفترة المقبلة.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق نيكولو شيرا،إن نادي بيشكتاش التركي انضم إلى قائمة مصغرة من الأندية للتعاقد مع بن ناصر (26 عاما) قبل بداية موسم 2025 ـ 2026.

وكشف نيكولو شيرا، أن بيشكتاش يسعى بقوة من أجل ضم بن ناصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لكن المفاوضات لا تزال في طورها الابتدائي.

وأفاد الصحفي الموثوق في سوق انتقالات اللاعبين، أن بيشكتاش، ليس النادي الأوروبي الوحيد المهتم بضم صاحب الـ 27 ربيعا. مبرزا أن ناديًا روسيًا، استفسر عن وضعه.

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وتبلغ القيمة التسويقية لاسماعيل بن ناصر، الذي لعب لأندية نيس الفرنسي وأمبولي الإيطالي، 15 مليون يورو، فيما رفض اللاعب عرضا رسميا من الاتحاد السعودي بقيمة 10 ملايين أورو.

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وقرر ميلان، الذي يرتبط معه بن ناصر، بعقد إلى صيف 2027، بيع اللاعب الجزائري نهائيا هذه الصائفة، بعد عودته من إعارة لـ 6 أشهر من نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، وبعد الخروج من حسابات المدرب ماسيميليانو أليغري.

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وخاض بن ناصر، بطل الدوري الإيطالي مع ميلان، 2021 ـ 2022، خلال الموسم الماضي 6 مباريات مع فريقه، قبل انتقاله في يناير 2025 إلى أولمبيك مرسيليا حيث شارك في 12 مباراة وصنع هدفين.

ويخشى النجم الدولي الجزائري الغياب عن نهائيات النسخة المقبلة من نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 في ديسمبر المقبل في المغرب، بعدما راجت تقارير قريبة من منتخب محاربي الصحراء بأن المدرب البوسني فلاديمير بتكوفيتش لا يفكر في ضمه للقائمة.