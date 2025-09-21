جمال العدل: الخطيب الخاسر الأكبر من انتقال زيزو للأهلي (فيديو)

قال جمال العدل، عضو لجنة الاستثمار بنادي الزمالك، إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري اهتزت مكانته لدى مشجعي القلعة البيضاء بعد صفقة التعاقد مع أحمد مصطفى "زيزو" عقب نهاية عقده مع الزمالك.

وأشار العدل عبر قناة أون إلى أن صفقة زيزو أفسدت "غرف الملابس" في الأهلي، وهو ما نسمعه ونراه في وسائل الإعلام حول مطالبة لاعبي الفريق الأحمر بتعديل رواتبهم مثل اللاعب الذي يتقاضى مبالغ طائلة.

وأضاف: "الخطيب رفع سقف الرواتب بهذه الصفقة، ورامي ربيعة رحل عن الأهلي لهذا السبب، والجميع كان يعلم بأن زيزو وقع للفريق الأحمر، وعلى هذا، لاعبو الفريق الأحمر طالبوا بالحصول على مبالغ مالية كبيرة وهو حقهم".

وتابع: "أكرم توفيق أيضاً رحل عن الأهلي بسبب المال، والسيطرة لم تعد مرهونة بأشخاص بعينهم بل بالعوامل المالية فقط".

وأكد أن زيزو أقسم أكثر من مرة بعدم توقيعه للأهلي وأكمل المفاوضات مع الفريق الأبيض من أجل التجديد وهو الأمر الذي أثار غضب إدارة القلعة البيضاء.

وأشار إلى أن زيزو رفض راتباً قدره 80 مليون جنيه مصري في الزمالك وهو ما يؤكد أنه يتقاضى مبلغاً أكبر في الأهلي، موضحاً أن محمود الخطيب الخاسر الأكبر من هذه الصفقة بعد اهتزاز مكانته لهذه الصفقة.