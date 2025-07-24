إلغاء جميع أهدافه مع برشلونة.. سخرية واسعة من مقاس حذاء راشفورد (صور)

نال ماركوس راشفورد، المنضم حديثًا لصفوف برشلونة الإسباني، سخرية واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مقاس الحذاء الذي ظهر به خلال توقيعه على عقود انضمامه لصفوف "البلوغرانا"، مساء أمس الأربعاء.

وأعلن برشلونة ضم المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد بعقد إعارة لمدة موسم واحد من مانشستر يونايتد مع بند يتيح ضمه بعقد نهائي.

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وذكرت تقارير إعلامية، أن برشلونة سيتكفل براتب راشفورد هذا الموسم بعد أن وافق اللاعب على خفض راتبه، مع خيار الشراء مقابل نحو 30 مليون يورو.

وجاء ذلك بعد أن خرج راشفورد، الذي خاض أكثر من 426 مباراة مع يونايتد على مستوى الكبار في كل المسابقات سجل خلالها 138 هدفًا، من حسابات روبن أموريم، مدرب يونايتد، والذي شكك في مدى كفاءة اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا.

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وظهر راشفورد أمس وهو يرتدي بدلة وحذاءً كلاسيكيًّا ولكن، بدا أن الحذاء مدبدب من الأمام بشكل ملحوظ وهو ما جعل الجمهور يركز على هذه اللقطة، وأطلقوا عبارات ساخرة، حيث قال أحدهم إن مثل هذا الحذاء سيتسبب في إلغاء كل أهداف راشفورد لأنه سيقع حتما في مصيدة التسلل من قبل تقنية "الفار".

وأشار آخر: "راشفورد نصيحتي لك.. إذا دخلت الملعب بحذاء مثل هذا، الـVAR سيقهر أعصابك".

وكان من المقرر أن يخوض برشلونة، بطل الدوري الإسباني، ثلاث مباريات ودية في اليابان وكوريا الجنوبية بداية من الـ27 من يوليو الجاري، قبل أن يتم إلغاء رحلة اليابان بسبب أمور تنظيمية.