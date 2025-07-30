بسبب أحمد فتوح.. ممدوح عباس "يفجر" غضب جون إدوارد

تسبب ممدوح عباس، رئيس مجلس إدارة الزمالك السابق، وأحد أكبر داعمي مجلس الإدارة الحالي في إحراج وغضب شديدين لجون إدوارد المدير الرياضي للنادي.

وقبل أسبوع، وقع إدوارد عقوبة ضخمة على أحمد فتوح بسبب حضوره حفلا فنيا دون إذن في وقت أبلغ فيه النادي بأن خروجه من معسكر الفريق كان لزيارة عمه المريض.

وبعد توقيع العقوبة رفض إدوارد وساطات عديدة من لاعبي الفريق لإعادته إلى التدريبات الجماعية بدلا من التدريبات المنفردة.

وحسب المصادر، يرغب جون إدوارد في بيع أحمد فتوح حيث يراه عنصرا غير مفيد بسبب عدم التزامه وإصاباته المتكررة بسبب نمط حياته الشخصي.

تدخل عباس

اليوم الأربعاء، غرد عباس عبر منصة إكس :" ‏لم أفهم هذه الضجة المثارة حول أحمد فتوح كابتن الزمالك فعقده ممتد، والرجل عاشق للنادي، وأنا لست مع إعارته أو بيعه حتى لا نبكي على اللبن المسكوب، فهو بالإضافة إلى كونه كابتن نادي الزمالك وظهيره الأيسر فهو الظهير الأيسر أيضا لمنتخب مصر، وأشكركم".

ويرفض إدوارد بشكل كامل أي تدخل في عمله، حيث تعتبر تغريدة ممدوح عباس بمثابة رفض لقراراته تجاه اللاعب، خاصة مسألة عرضه للبيع.

صفقات جديدة

الجدير بالذكر أن ممدوح عباس كان قد وعد بإبرام صفقتين من العيار الثقيل لدعم خط الهجوم بعد رحيل أحمد مصطفى زيزو إلى الأهلي.

ويعاني الزمالك ليس فقط بسبب الدعم المالي للصفقات ولكن بسبب اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب، حيث يجب تسريح لاعبين لدخول غيرهم.