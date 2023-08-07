توتنهام يرفض العرض الأخير من بايرن ميونخ لشراء هاري كين

وعاد هاري كين إلى التدريبات التمهيدية للموسم الجديد مع توتنهام في 12 يوليو، وبحسب "ذا أتلتيك" لا يزال السبيرز يأمل في إقناعه بالتمديد.

وكان كين جزءًا من جولة توتنهام الصيفية في أستراليا وسنغافورة ويستعد للمباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز ضد برينتفورد يوم الأحد 13 أغسطس.

وحث أنجي بوستيكوجلو، مدرب توتنهام، مرارًا وتكرارًا على حل سريع لقضية كين، وقال الشهر الماضي: "أعتقد، بالنسبة لجميع المعنيين، لا نريد أن نستمر بذلك لفترة طويلة جدًا، لا أعتقد أن هذا مفيد لأي شخص".

وأضاف: "لا يمكننا الانتظار لاتخاذ قرار، ليس لدينا الوقت أو الرفاهية للقيام بذلك، أنا أعمل مع ما هو أمامي".

وسجل كين 280 هدفًا في 435 مباراة مع توتنهام، ونال جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز 3 مرات، لكنه لم يحقق أي لقب جماعي مع توتنهام.

وأكمل هاري كين 30 عاما من عمره الشهر الماضي.