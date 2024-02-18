مع الصفقات المتوقعة.. ريال مدريد بتشكيلين ناريين الموسم المقبل (إنفوغرافيك)

يستهدف ريال مدريد تدعيم فريقه بقوة الموسم المقبل، بعدما بات الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لصفوف "الميرنغي" خلال صيف 2024.

وأبلغ مبابي إدارة ناديه الرحيل عقب نهاية عقده الصيف المقبل، بعد رحلة امتدت 7 مواسم.

وأشارت العديد من التقارير الموثقة إلى أن ريال مدريد يضع حاليا الرتوش الأخيرة على الصفقة؛ إذ من المتوقع أن يصبح مبابي هو النجم الأعلى أجرا في الفريق.

وحال نجح ريال مدريد في ضم مبابي، سيكون ذلك بمثابة تعزيز قوي لتشكيلة "الميرنغي" الحالية، ليبدأ الفريق الموسم المقبل بخط هجوم ناري يضم في العمق لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام ومن أمامه مبابي في قلب الهجوم، وعلى الجانب الأيمن البرازيلي رودريغو، وعلى الجهة اليسرى الساحر البرازيلي الآخر فينيسيوس جونيور، فضلا عن إمكانية التعاقد مع الكندي ألفونسو ديفيز، الظهير الأيسر لبايرن ميونخ الألماني، لتكون التشكيلة الأساسية للفريق نارية.

وارتبط النجم الكندي صاحب الـ23 عاما، بتمثيل ريال مدريد؛ إذ من المتوقع أن تحسم الصفقة خلال الأسابيع المقبلة.