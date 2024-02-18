مع الصفقات المتوقعة.. ريال مدريد بتشكيلين ناريين الموسم المقبل (إنفوغرافيك)
يستهدف ريال مدريد تدعيم فريقه بقوة الموسم المقبل، بعدما بات الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لصفوف "الميرنغي" خلال صيف 2024.
وأبلغ مبابي إدارة ناديه الرحيل عقب نهاية عقده الصيف المقبل، بعد رحلة امتدت 7 مواسم.
وأشارت العديد من التقارير الموثقة إلى أن ريال مدريد يضع حاليا الرتوش الأخيرة على الصفقة؛ إذ من المتوقع أن يصبح مبابي هو النجم الأعلى أجرا في الفريق.
وحال نجح ريال مدريد في ضم مبابي، سيكون ذلك بمثابة تعزيز قوي لتشكيلة "الميرنغي" الحالية، ليبدأ الفريق الموسم المقبل بخط هجوم ناري يضم في العمق لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام ومن أمامه مبابي في قلب الهجوم، وعلى الجانب الأيمن البرازيلي رودريغو، وعلى الجهة اليسرى الساحر البرازيلي الآخر فينيسيوس جونيور، فضلا عن إمكانية التعاقد مع الكندي ألفونسو ديفيز، الظهير الأيسر لبايرن ميونخ الألماني، لتكون التشكيلة الأساسية للفريق نارية.
وارتبط النجم الكندي صاحب الـ23 عاما، بتمثيل ريال مدريد؛ إذ من المتوقع أن تحسم الصفقة خلال الأسابيع المقبلة.
وستكون تشكيلة ريال مدريد بوجود مبابي وديفيز، كالتالي:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - أنطونيو رودريغير - ألفونسو ديفيز.
خط الوسط: أوريلين تشواميني - فيدريكو فالفيردي - جود بيلينغهام.
خط الهجوم: كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور - رودريغو.
تشكيلة احتياطية
ولن تكون التشكيلة الأساسية فقط هي المثيرة، ولكن أيضا التشكيلة الاحتياطية ستحمل أسماء قادرة على المشاركة في أي وقت.
وستتكون التشكيلة الأخرى للميرنغي مكونة من:
حراسة المرمى: أندري لونين.
خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - ناتشو - ديفيد ألابا - فيرلاند ميندي.
خط الوسط: أردا غولر - توني كروس - إدواردو كامافينغا - إبراهيم دياز.
خط الهجوم: خوسيلو - فيليبي إندريك.
ويواجه ريال مدريد نظيره رايو فاليكانو، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.
ويتصدر ريال مدريد حاليًا جدول الدوري الإسباني بـ61 نقطة، فيما يمتلك رايو فاليكانو 24 نقطة في المركز الـ15.
ويفتقد ريال مدريد العديد من اللاعبين بسبب الإصابة، وعلى رأسهم النجم الإنجليزي جود بيلينغهام.