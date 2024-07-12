الفيصلي الأردني يعلن صفقتين ويجدد عقد سالم العجالين

أعلن نادي الفيصلي الأردني تجديد عقد لاعبه سالم العجالين بشكل رسمي ضمن خطوات النادي للحفاظ على القوام الرئيس للفريق.

وقال بيان صادر عن الفيصلي خلال الساعات القليلة الماضية، إن سالم العجالين مستمر مع الفريق خلال الموسم المقبل بعد تجديد عقده.

وأعلن النادي الأردني أيضًا تعاقده مع صفقتين لتدعيم صفوفه خلال الموسم المقبل.

وقال الفيصلي عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، إنه تم التعاقد مع المدافع يزن عبد العال لتدعيم الخط الخلفي للفريق الأردني.

ورشح المدير الفني أحمد هايل اللاعب صاحب الـ 25 عامًا للانضمام إلى صفوف الفريق قادمًا من نادي السلط لتدعيم دفاعات الفريق.

وأعلن الفيصلي أيضًا التعاقد مع لاعبه السابق عمر هاني لمدة موسمين قادمين بناء على رؤية إدارة النادي.

وأكد النادي الأردني تحمل عضو مجلس الإدارة الدكتور زياد الحجاج نصف قيمة مقدم العقد الخاص باللاعب عمر هاني.

ويعد عمر هاني أحد العناصر الهجومية المميزة التي لفتت الأنظار في الملاعب الأردنية بعد تألقه في المنتخب الأولمبي.

وخاض عمر هاني صاحب الـ 25 عامًا رحلة احتراف في الملاعب الأوروبية مع أبويل نيقوسيا القبرصي وغابالا الأذربيجاني ودوكسا القبرصي قبل عودته مرة أخرى إلى صفوف الفيصلي في الموسم المقبل.

ويرغب الفيصلي في استعادة الألقاب المحلية خلال الموسم المقبل بعد أن فاز نادي الحسين إربد بلقب الدوري، كما توج الوحدات بلقب الكأس.