بوستيكوغلو مدرب توتنهام يتوعد آرسنال

وأكد بوستيكوجلو للصحفيين، اليوم الجمعة، أنه لن يغير من طريقة لعبه أمام الغانرز، قائلا: "نحن لا نتغير سنخرج ونخيفهم.. لقد أعطتني الجماهير لمحة عن أهمية هذه المباراة. لقد شاركت من قبل في مباريات قمة خاصة مع سيلتيك.. أفهم ما يعنيه ذلك بالنسبة لمشجعي الناديين".

وأضاف: "آرسنال فريق جيد جدا وقدم موسما رائعا العام الماضي، وعزز صفوفه هذا العام. يلعبون بثقة كبيرة ومواجهتهم على ملعبهم ستكون تحديا هائلا بالنسبة لنا".

ونادرا ما كان المستوى العام مؤثرا في مباريات قمة شمال لندن في السابق، لكن بوستيكوغلو قال إن الخبرة قد تلعب دورا مع العديد من اللاعبين الجدد الذين يستعدون لتذوق المنافسة الساخنة لأول مرة.

وأضاف: "لدينا بعض اللاعبين الذين لم يخوضوا هذه المواجهة من قبل. الأمر لا يتعلق فقط بمباراة قمة خارج أرضنا، ولكنه التحدي المتمثل في التغلب على منافس قوي أيضا".

وواصل: "الخبرة هي التي تصنع الفارق في هذه المباريات. أسعى لترك الحرية للاعبين لإظهار قدراتهم بأفضل طريقة ممكنة.. لا أريد أن أضع الكثير من القيود أو أحاول توجيههم كثيرا بشأن ما يمكن توقعه".

وبعد بيع هاري كين إلى بايرن ميونيخ، سيكون توتنهام بدون أفضل هداف في مباريات القمة على الإطلاق، لكن بوستيكوغلو قال إن الفريق قام بعمل جماعي رائع لتعويض "أفضل لاعب" في النادي.