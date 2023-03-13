بعرض ضخم.. الاتحاد ينافس النصر في صفقة زاها

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن تقديم نادي الاتحاد السعودي عرضا ضخما للتعاقد مع الإيفواري ويلفريد زاها مهاجم كريستال بالاس الإنجليزي، الذي سبق أن تردد أن نادي النصر يريد التعاقد معه.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الإثنين، إن زاها، البالغ من العمر 30 عاما، تلقى عرضا ضخما بلغت قيمته 9 ملايين جنيه إسترليني سنويا.