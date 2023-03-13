بعرض ضخم.. الاتحاد ينافس النصر في صفقة زاها
كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن تقديم نادي الاتحاد السعودي عرضا ضخما للتعاقد مع الإيفواري ويلفريد زاها مهاجم كريستال بالاس الإنجليزي، الذي سبق أن تردد أن نادي النصر يريد التعاقد معه.
وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الإثنين، إن زاها، البالغ من العمر 30 عاما، تلقى عرضا ضخما بلغت قيمته 9 ملايين جنيه إسترليني سنويا.
وأفادت أن إدارة كريستال بالاس تأمل في إقناع اللاعب الايفواري بالبقاء مع عقد مربح قيمته 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد.
وينتهي عقد زاها مهاجم كريستال بالاس في الصيف، ويفكر حاليا في مستقبله على المدى الطويل، حيث يواجه قرارا صعبا بشأن المرحلة التالية من مسيرته.
وكانت تقارير صحفية سابقة ذكرت أن ناديي النصر والهلال أيضا مهتمان بالتعاقد مع زاها في الصيف المقبل، حيث سيصبح اللاعب في حال انتقاله، ثاني أهم لاعب في السعودية بعد رونالدو.
ويلعب ويلفريد زاها لكريستال بالاس منذ 2004، وغادر الفريق إلى مانشستر يونايتد وكارديف سيتي.
ولعب زاها هذا الموسم مع كريستال بالاس 22 مباراة سجل خلالها 6 أهداف، وصنع 3، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 32 مليون يورو، بحسب موقع "transfermarkt".
ويحتل الاتحاد صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 47 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن النصر صاحب المركز الثاني.