أول تشخيص ومدة غياب مالكوم بعد إصابته ضد الأهلي السعودي

تعرض البرازيلي مالكوم، نجم الهلال السعودي، لإصابة قوية خلال مواجهة الأهلي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن للمحترفين، وأقيمت، مساء الجمعة، على ملعب الإنماء.

وقدَّم مالكوم في كلاسيكو الجمعة أمام الأهلي، لحساب ثالث جولات دوري روشن السعودي، وانتهى بالتعادل "3-3"، أداء رائعا.

وصنع مالكوم الهدف الأول للهلال في المباراة لزميله الفرنسي ثيو هيرنانديز، الظهير الأيسر، ثم أحرز ثنائية بنفسه.

وأصبح مالكوم أول لاعب من الهلال يسجل 3 مساهمات تهديفية في مباراة واحدة بالدوري السعودي منذ نوفمبر 2023، عندما كرر الرقم نفسه أمام الحزم.

وخرج مالكوم في الدقيقة 61 من زمن المباراة كبديل لصالح زميله علي لاجامي، ليمنحه سيموني إنزاغي راحة، بعدما تعرض النجم البرازيلي للإصابة، وظهر عقب اللقاء وهو يسير على عكازين.

ونشر اختصاصي العلاج الطبيعي عبد السلام الشمري، في حسابه على منصة "إكس"، تشخيصا لقوة إصابة اللاعب البرازيلي، موضحا: "أصيب لاعب الهلال وخرج متأثرا بالإصابة بالدقيقة 59، بالتواء الكاحل العالي للكاحل الأيسر".

وأضاف: "مدة الغياب، أفضل الأحوال ما بين 2-4 أسابيع، أما في أسوأ الأحوال ستمتد ما بين 4-8 أسابيع".