إعلامي إنجليزي يدعو لحظر إحداث اللاعبين ثقوبًا في جواربهم
دعا الإنجليزي ريتشارد كيز، المذيع في شبكة قنوات بي إن سبورتس وسكاي سبورتس، إلى حظر ما يفعله لاعبو كرة القدم بقطع جزء من جواربهم خلال المباريات.
وانتقد كيز هذه الممارسة الشائعة بين اللاعبين مؤخرًا، بعد رؤية ما فعله لاعب خط وسط تشيلسي، كونور غالاغر، خلال تعادل البلوز 1-1 مع مانشستر سيتي، يوم السبت.
وكان نجم منتخب إنجلترا قام بقص عدة ثقوب ملحوظة في جواربه الزرقاء؛ ما دفع كيز إلى نشر تغريدة غاضبة على حسابه الشخصي.
وقال الإعلامي الرياضي، البالغ من العمر 66 عامًا، عبر حسابه على منصة "إكس": "يكفي هذا الهراء".
وأضاف: "ليس هناك حاجة لذلك، لقد حظرت إسبانيا هذه الممارسة (رغم أن جود بيلينغهام يفلت منها)، حان الوقت لنفعل ذلك نحن أيضًا".
ولا يعد غالاغر أول لاعب يلجأ إلى عمل ثقوب في جوارب كرة القدم، بل يعتبر هذا الأمر ممارسة متعارفًا عليها بين اللاعبين منذ بضع سنوات.
وظهرت هذه الممارسة للمرة الأولى في عام 2018 عندما شوهد كايل ووكر وداني روز وهما يستخدمان قطعًا صغيرة داخل جواربهم، وهو ما أثار تساؤلات الجمهور حول هدف هذا التعديل على ملابسهم.
وتم الكشف عن أن الهدف من هذه الثقوب هو تخفيف الضغط على عضلات الساق، والتي عادة ما تقيدها ضيق الجوارب حول الساق، هذا الضيق يمكن أن يسبب صعوبات في تدفق الدم والدورة الدموية، بالإضافة إلى ضعف التهوية نظرًا لشكل عضلات اللاعبين البارزة.
وانتشر هذا النهج بين العديد من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ شوهد مؤخرًا بوكايو ساكا، لاعب آرسنال، وجويلينتون وميخايلو مودريك بثقوب في جواربهم.
حتى نجم ريال مدريد، جود بيلينغهام، معروف عنه قص ثقوب في جواربه، إلا أن الدوري الإسباني لا يرحب بهذا المظهر.
إذ سبق أن طلب الحكم من لاعب فالنسيا السابق إيزيكييل غاراي تغيير جواربه لأن الثقوب اعتُبرت مخالفة لقواعد الملابس الرياضية.