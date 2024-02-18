إعلامي إنجليزي يدعو لحظر إحداث اللاعبين ثقوبًا في جواربهم

دعا الإنجليزي ريتشارد كيز، المذيع في شبكة قنوات بي إن سبورتس وسكاي سبورتس، إلى حظر ما يفعله لاعبو كرة القدم بقطع جزء من جواربهم خلال المباريات.

وانتقد كيز هذه الممارسة الشائعة بين اللاعبين مؤخرًا، بعد رؤية ما فعله لاعب خط وسط تشيلسي، كونور غالاغر، خلال تعادل البلوز 1-1 مع مانشستر سيتي، يوم السبت.

وكان نجم منتخب إنجلترا قام بقص عدة ثقوب ملحوظة في جواربه الزرقاء؛ ما دفع كيز إلى نشر تغريدة غاضبة على حسابه الشخصي.

وقال الإعلامي الرياضي، البالغ من العمر 66 عامًا، عبر حسابه على منصة "إكس": "يكفي هذا الهراء".

وأضاف: "ليس هناك حاجة لذلك، لقد حظرت إسبانيا هذه الممارسة (رغم أن جود بيلينغهام يفلت منها)، حان الوقت لنفعل ذلك نحن أيضًا".