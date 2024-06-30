فرصة ذهبية للأهلي السعودي في سوق الانتقالات
كشفت تقارير صحفية عن وجود عروض تركية من أجل ضم اللاعب ألان سانت ماكسيمين، جناح الأهلي السعودي، في سوق الانتقالات الصيفية الجاري.
وأوضحت التقارير أن الأهلي لا يزال يدرس الموقف جيدًا فيما يتعلق بإمكانية التفريط في خدمات لاعب الدوري الإنجليزي السابق الذي انضم لهم في الصيف الماضي.
يأتي كل ذلك في وقت يبحث فيه الفريق عن ضم صفقات جديدة تستطيع أن تدعم النادي الجداوي في المنافسة خلال الموسم المقبل مع الهلال والنصر.
صفقة مُحبطة
رفعت جماهير الأهلي سقف توقعها عندما تم الإعلان عن ضم النجم الفرنسي من صفوف نيوكاسل في الصيف الماضي مقابل حوالي 27 مليون يورو.
ظهر صاحب الـ27 عاما بشكل جيد في بداية الموسم على الرغم من عدم تسجيله للكثير من الأهداف، لكن بمرور المباريات أصبح من نقاط ضعف الفريق الواضحة.
لم يسجل اللاعب الفرنسي سوى أربعة أهداف طيلة الموسم في 31 مباراة بكل البطولات، على الرغم من حصوله على الكثير من الفرص.
وأكمل سلسلة الإحباط بالغياب عن آخر ثلاث مباريات في الموسم بداعي الإصابة، بعدما شارك ثماني دقائق فقط ضد الشباب في الجولة الـ31.
أقل المحترفين والمهاجمين
يعد سانت ماكسيمين من ضمن أسوأ وأقل المحترفين مستويات في الدوري السعودي، بالتحديد بين كبار البطولة الهلال والنصر والأهلي والاتحاد.
لا ينطبق ذلك فقط على الدوري السعودي بشكل عام، فربما يتم اعتبار اللاعب الفرنسي ضمن الأسوأ في صفوف فريقه نفسه الأهلي.
فشل اللاعب في تقديم مستويات تقارب تلك التي قدمها رياض محرز على الجانب الآخر من الملعب، ولم يقترب من نصف أرقامه حتى على الرغم من وجود تقارب واضح في عدد الدقائق بين الثنائي.
حتى روبرتو فيرمينو، الذي يرفض المدرب ماتياس يايسله استمراره مع الفريق، فهو يملك أرقامًا أفضل من سانت ماكسيمين هو والمهاجم المحلي فراس البريكان.
فرصة ذهبية
رحيل ماكسيمين سيكون بمثابة فرصة ذهبية للأهلي في سوق الانتقالات الصيفية، فإلى جوار إفساح مكان في قائمة المحترفين سيكون رحيل الفرنسي بداية لضم جناح أيسر أفضل منه فيما هو قادم من أسابيع.
يملك الأهلي الكثير من الخيارات في الواقع، ولا يجب عليه أن يقف على اسم ماكسيمين الذي لم تحسم الإدارة موقفه حتى تلك اللحظة.
أسماء بديلة
يمكن للأهلي أن يضم لاعب مثل أنتوني جوردن، والذي حل محل سانت ماكسيمين في تشكيلة نيوكاسل وقدم مستويات مذهلة على مدار الموسم الماضي.
هناك أيضًا خيار ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد، وإن كان ليس في أفضل أحواله في السنوات الماضية.
تطول قائمة المرشحين الآخرين لتضم أسماء أخرى مثل كينغسلي كومان، نجم بايرن ميونخ، وربما أليخاندرو غارناتشو، لاعب مانشستر يونايتد، وسون هيونغ مين، جناح توتنهام، وربما أسماء مثل رحيم سترلينغ وفيدريكو كييزا.