فرصة ذهبية للأهلي السعودي في سوق الانتقالات

كشفت تقارير صحفية عن وجود عروض تركية من أجل ضم اللاعب ألان سانت ماكسيمين، جناح الأهلي السعودي، في سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

وأوضحت التقارير أن الأهلي لا يزال يدرس الموقف جيدًا فيما يتعلق بإمكانية التفريط في خدمات لاعب الدوري الإنجليزي السابق الذي انضم لهم في الصيف الماضي.

يأتي كل ذلك في وقت يبحث فيه الفريق عن ضم صفقات جديدة تستطيع أن تدعم النادي الجداوي في المنافسة خلال الموسم المقبل مع الهلال والنصر.