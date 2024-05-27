برشلونة يودع تشافي بفيديو عاطفي (شاهد)

ولم يعلن برشلونة بشكل رسمي هوية المدير الفني الجديد للفريق الذي سيتولى المهمة وسط أنباء حول تعيين المدرب الألماني هانزي فليك المهمة.

وتولى تشافي قيادة برشلونة منذ يوم 6 نوفمبر 2021 قبل رحيله بشكل رسمي عقب لقاء إشبيلية.

وخاض برشلونة 142 مباراة تحت قيادة مدربه تشافي حقق خلالها 90 انتصارًا بينما تلقى 29 هزيمة وتعادل خلال 23 مباراة.

وقاد تشافي فريق برشلونة للتتويج بلقب الدوري الإسباني موسم 2022 – 2023 كما حصد لقب كأس السوبر المحلي في الموسم ذاته.