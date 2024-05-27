برشلونة يودع تشافي بفيديو عاطفي (شاهد)
ودع نادي برشلونة الإسباني مدربه تشافي هيرنانديز بعد نهاية مشواره كمدير فني للفريق الكتالوني.
وخاض برشلونة مباراته الأخيرة تحت قيادة تشافي أمام إشبيلية على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الأخيرة للدوري الإسباني.
ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمدرب تشافي بعد إعلان رحيله بشكل رسمي بنهاية الموسم.
وحمل مقطع الفيديو أبرز اللحظات التي عاشها تشافي مع العملاق الكتالوني خلال الفترة التي قضاها كمدير فني للفريق منذ توليه المهمة وحتى رحيله عن منصبه.
ولم يعلن برشلونة بشكل رسمي هوية المدير الفني الجديد للفريق الذي سيتولى المهمة وسط أنباء حول تعيين المدرب الألماني هانزي فليك المهمة.
وتولى تشافي قيادة برشلونة منذ يوم 6 نوفمبر 2021 قبل رحيله بشكل رسمي عقب لقاء إشبيلية.
وخاض برشلونة 142 مباراة تحت قيادة مدربه تشافي حقق خلالها 90 انتصارًا بينما تلقى 29 هزيمة وتعادل خلال 23 مباراة.
وقاد تشافي فريق برشلونة للتتويج بلقب الدوري الإسباني موسم 2022 – 2023 كما حصد لقب كأس السوبر المحلي في الموسم ذاته.
ولمع تشافي كنجم سابق للبارسا ضمن الجيل المميز مع أندريس إنييستا وليونيل ميسي الذي حقق العديد من البطولات بقيادة المدرب القدير بيب غوارديولا.
وتولى تشافي قيادة السد القطري قبل تدريب برشلونة عقب اعتزاله لعب كرة القدم مباشرة.