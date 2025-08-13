ياسين بونو يكتسح تصويت أفضل حارس مرمى في العالم

أطلقت جماهير الهلال السعودي عبر منصات التواصل الاجتماعي حملة واسعة لدعم ياسين بونو، ضمن التصويت الجماهيري الذي أطلقته صحيفة "ليكيب" الفرنسية لاختيار الفائزين بجوائز الكرة الذهبية في مختلف الفئات.

وينافس المغربي الدولي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي على جائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى ضمن ترشيحات جوائز حفل الكرة الذهبية.

وأعلن الحساب الرسمي للكرة الذهبية مؤخرًا ترشيحات الجوائز في فئات مختلفة كان من بينها حراسة المرمى، حيث جاء بونو على رأس المرشحين.

ويتنافس حارس الهلال مع 9 مرشحين آخرين، وهم: الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان الفرنسي، والبلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني.

ويدخل في المنافسة أيضًا إيميليانو مارتينيز الحارس الأرجنتيني في صفوف أستون فيلا، والبرازيلي أليسون بيكر "ليفربول"، والفرنسي لوكاس شوفالييه "ليل"، والسلوفيني يان أوبلاك "أتلتيكو مدريد"، والإسباني ديفيد رايا "آرسنال".

كذلك تضم القائمة السويسري يان سومر "إنتر ميلان"، والبلجيكي ماتز سيلس حارس مرمى نوتنغهام فورست الإنجليزي.

وقدم بونو مستويات مذهلة خلال مشاركته برفقة الهلال ببطولة كأس العالم للأندية الأخيرة، فإلى جانب تصديه لركلة جزاء في المباراة الأولى ضد الريال أسهمت في خروج الزعيم بتعادل ثمين 1-1، فقد أنقذ الزعيم بضع مرات ولاسيما في مباراة مانشستر سيتي بالدور ثمن النهائي.

ومن المقرر أن يتم إقامة حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية يوم الـ22 من سبتمبر المُقبل في فرنسا.

وحل بونو أولًا في سباق التصويت الجماهيري للمجلة الفرنسية الشهيرة، بنسبة 37.9%، حتى الآن.

وحل في المركز الثاني بعد ياسين بونو جيانلويجي دوناروما بنسبة 15.1%، ثم لوكاس شيفالييه بنسبة 1.9%، يليه يان سومر بنسبة 1.4%، وأخيرًا تيبو كورتوا بنسبة 0.9%.

ويشمل التصويت، إلى جانب الجائزة الرئيسة لفئتي الرجال والنساء، جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى، وجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب، وجائزة كرويف لأفضل مدرب، فضلًا عن جوائز أفضل الأندية للرجال والنساء؛ وذلك في إطار استطلاع رأي مفتوح يتيح للمشجعين التعبير عن اختياراتهم بحرية.

ويعدّ التصويت المخصص للجمهور استطلاعًا للرأي لا يدخل في الحسم النهائي الذي تشرف عليه لجنة من الصحافيين الدوليين؛ لكنه يعكس توجهات المشجعين وانطباعاتهم حول أداء اللاعبين خلال الموسم المنصرم.