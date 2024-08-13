حدد نادي الاتحاد السعودي شروطه الأساسية للموافقة على ضم النجم السنغالي ساديو ماني، من نادي النصر خلال الميركاتو الصيفي لموسم 2024 ـ 2025، وذلك بحسب ما أوردته تقارير قريبة من الاتحاد.

ووفقا لبرنامج "برا 18" الذي يقدمه الإعلامي عبد الرحمن الحميدي على قناة "SSC 5"السعودية، سيكون ملف رواتب ساديو ماني من بين الشروط الأساسية والنقاط الفارقة لضم اللاعب السنغالي إلى صفوف الاتحاد، الذي وافق على الصفقة، لكنه يضع شرط دفع لجنة الاستقطاب وإدارة النصر رواتب ماني في المقام الأول.

وكانت لجنة الاستقطاب السعودية عرضت على إدارة الاتحاد، التعاقد مع ساديو ماني (32 عاما) بعد موسم واحد مع النصر لم يقدم فيه الأداء المطلوب وهو ما عزز رغبة النصر في الاستغناء عنه قبل انتهاء آجال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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ولم يكتف الاتحاد بشرط عدم دفع أي جزء من رواتب ساديو ماني خلال الموسم المقبل في حال التعاقد معه رسميا، بل طالب بالحصول أيضا على خدمات المدافع الدولي السعودي عبد الإله العمري ليكون اللاعب الثاني مع ماني القادم من النصر.

وتبدو صفقة انتقال ماني للاتحاد "شبه مستحيلة" في ضوء الشروط التي قدمها مجلس إدارة الاتحاد، الذي أضاف شرطا ثالثا، من خلال مطالبة لجنة الاستقطاب السعودية بعدم اعتماد "صفقة" الجناح السنغالي، ضمن الميزانية المخصصة للنادي للقيام بتعاقداته خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويخوض النصر بداية من غد الأربعاء في مدينة أبها، منافسات كأس السوبر، حيث يلاقي رفاق النجم كريستيانو رونالدو نادي التعاون في نصف النهائي، وذلك على درب الحصول على آخر الألقاب المحلية لموسم 2023 ـ 2024، وقبل بداية مشوار دوري روشن للمحترفين لموس 2024 ـ 2024.