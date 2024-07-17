رفض البرتغالي كريستيانو رونالدو دعوة ريال مدريد لحضور حفل تقديم مبابي، في مفاجأة مدوية، في ظل العلاقة الجيدة التي تربط الثنائي.

وقدم ريال مدريد نجمه الجديد كيليان مبابي، أمس الثلاثاء، على ملعب سانتياغو برنابيو، بحضور أكثر من 80 ألف مشجع، وأساطير النادي الملكي، في مقدمتهم الفرنسي زين الدين زيدان.

وكشف الإعلامي ألبرتو بيريرو أن النادي الملكي ريال مدريد اتصل بنجمه السابق للحضور إلى ملعب البرنابيو، والمشاركة في حفل تقديم مبابي.

ولكن في مفاجأة مدوية، رفض كريستيانو دعوة الريال لحضور تقديم مبابي، وفق الإعلامي الإسباني.

وأكد ألبرتو بيريرو أن رونالدو اعتذر عن عدم الحضور لحفل تقديم مبابي، إذ لم يكن يريد الظهور في هذا التجمع.

يذكر أن مبابي قال خلال كلمته على المنصة الرئيسة خلال حفل تقديمه “1، 2، 3..هلال مدريد”، وهي الجملة ذاتها التي نطقها رونالدو عند تقديمه لاعبا لريال مدريد في يوليو من عام 2009.

ويقضي رونالدو حاليا إجازته السنوية، عقب انتهاء مشاركته مع المنتخب البرتغالي في نهائيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".