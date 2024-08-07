يترقب نادي الهلال السعودي، وضع اللاعب مختار علي، مع نادي النصر، تمهيدًا للتعاقد معه حال رحيله عن قلعة "العالمي".

وكشف الإعلامي الرياضي متعب بن عبدالله، عن وجود اهتمام من أندية كثيرة باللاعب مختار؛ وعلى رأسهم الهلال والقادسية.

وقال بن عبدالله في تغريدة عبر منصة "إكس" عن مختار علي: "إذا غادر هذا اللاعب وتم إبقاء اللجنة الفني باللي فيها فهذا أمر غريب وعجيب في نادي النصر".

ووجه متعب رسالة إلى جويدو فينغا الرئيس التنفيذي لنادي النصر قائلا: "أعمل على تجديد عقده، ياليت شغله وحده تنجح فيها".

وأكد بن عبدالله، أن هناك اهتماماً كبيراً من جانب أندية الاتفاق والقادسية، حيث يرغبان في الحصول على خدمات اللاعب، خلال الميركاتو الصيفي.

واختتم بأن نادي الهلال كذلك ينتظر موقف النصر مع اللاعب، تمهيدًا للدخول في مفاوضات معه، من أجل ضمه خلال الميركاتو الصيفي.

وبدأت فترة الانتقالات الصيفية في المملكة العربية السعودية في 18 يوليو 2024، وتستمر حتى 2 سبتمبر 2024.

ولم يعلن الهلال عن صفقات بشكل رسمي حتى الآن.

وارتدى مختار "26 عامًا" قميص النصر السعودي المرة الأولى موسم 2019 قادمًا من نادي فيتيسه أرنهيم الهولندي، مستثمرًا قرار وزارة الرياضة بمشاركة اللاعبين "المواليد" مع الأندية السعودية.

وفي يناير 2022 أعارت إدارة النصر اللاعب إلى الطائي، وخلال الموسم الماضي مثَّل فريق الفتح حتى نهاية الموسم.

وبعد انطلاقة الاستعدادات للموسم الجديد استدعاه كاسترو إلى المعسكر، في أعقاب تمثيله المنتخب السعودي وخوضه المباريات أساسيًا مع الفريق في دوري روشن السعودي.