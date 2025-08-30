ديوكوفيتش يتغلب على مشكلة في الظهر ويهزم البريطاني كاميرون ببطولة أمريكا

واصل نوفاك ديوكوفيتش سعيه نحو تحقيق رقم قياسي بإحراز اللقب الخامس والعشرين في البطولات الأربع الكبرى في مسيرته، بعد تعافيه سريعًا من مشكلة أسفل الظهر، ليتغلب على البريطاني غير المصنف كاميرون نوري 6-4 و6-7 و6-2 و6-3 ويبلغ الدور الرابع ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس .

وجعل هذا الفوز، تحت أضواء ملعب آرثر آش، ديوكوفيتش (38 عامًا) أكبر لاعب يبلغ دور 16 في فلاشينج ميدوز منذ الأمريكي جيمي كونورز الذي حقق هذا الإنجاز في العمر نفسه عام 1991.

وحقق ديوكوفيتش، المتوج بالفعل بأكبر عدد من ألقاب البطولات الأربع الكبرى برصيد 24 لقبًا والفائز بأكبر عدد من المباريات بواقع 395 فوزًا، إنجازًا آخر بتجاوزه السويسري المبدع روجر فيدرر ليصبح صاحب أكبر عدد من الانتصارات على الملاعب الصلبة في البطولات الكبرى بفوزه رقم 192.

كما حقق ديوكوفيتش، الفائز أربع مرات في نيويورك، الفوز السابع ضد نوري مقابل لا شيء.

وقال ديوكوفيتش الذي يشارك في أول بطولة له منذ خسارته أمام يانيك سينر في ويمبلدون الشهر الماضي: "أعتقد أنه عندما تبدأ المباراة، أي مباراة، تريد حقًا الفوز بمجموعات متتالية دون أي إثارة وتحقق الفوز بسهولة، لكن هذا غير ممكن".

وأضاف: "يريد فريقي أن أعاني في الملعب حتى أتمكن من لعب المزيد من الدقائق في المباريات. من الجيد أن أكون تحت الاختبار. لم ألعب أي مباراة منذ ويمبلدون ومضى وقت طويل بالنسبة لنا، من خمسة إلى ستة أسابيع".

وتابع اللاعب الصربي، الذي قال إن أداءه أمس شهد تحسنًا مقارنة بأول مباراتين خاضهما: "ما زلت أحاول الوصول إلى مستواي وإيقاعي في الملعب".

"شاب كعادتي"

سارع ديوكوفيتش إلى الضغط على نوري وكسر إرساله ليتقدم 4-3 بضربة أمامية ناجحة، قبل أن يطلق إرساله التاسع من أصل 18 إرسالًا ساحقًا خلال المباراة في الشوط التالي، ليعزز تقدمه المبكر.

وقال ديوكوفيتش: "أعتقد أن هذا كان على الأرجح أفضل أداء على الإرسال قدمته في البطولة".

وأضاف: "لذا أنا سعيد بالطبع. ربما كانت هذه إحدى أهم الضربات، إن لم تكن الأهم، في المباراة. نعم، أنا سعيد بكيفية تنفيذي هذه الضربة".

ثم بدأ ديوكوفيتش يشعر بتداعيات مشكلة في الظهر بعد تقدمه 5-4 وتلقى العلاج خارج الملعب قبل أن يعود ليحسم المجموعة الأولى.

واستدعى المزيد من الرعاية الطبية بعد ثلاثة أشواط من بداية المجموعة التالية وانخفضت سرعة إرساله الأول لفترة وجيزة بعد كسر إرساله أثناء اللعب.

لكنه بدأ إطلاق الكرات بكامل قوته مجددًا، وواجه منافسة من نوري الذي استبسل لتعويض تأخره بنقطتين في وقت مبكر من الشوط الفاصل ليعادل النتيجة في المباراة.

ساعدت ضربة قصيرة رائعة خلف الشبكة سددها نوري على كسر إرسال منافسه في الشوط الافتتاحي من المجموعة الثالثة، لكن ديوكوفيتش رد بقوة ليفوز بثلاثة أشواط متتالية، وتوقف ليصرخ لإسكات أحد الأشخاص في مدرجات ملعب آرثر آش.

واصل ديوكوفيتش فرض وجوده اعتبارًا من تلك اللحظة، وأنهى المجموعة بسهولة ووصل إلى كامل سرعته في الرابعة، ليحافظ على سجله المثالي ضد نوري ويضرب موعدًا مع يان لينارد شتروف.

وقال ديوكوفيتش: "تشهد بعض الصعود والتراجع. أعتقد أنك لا تريد الكشف عن الكثير (عن الإصابة) لمنافسيك الذين يستمعون ويشاهدون".

وأضاف: "أنا بخير يا رجل. ما زلت شابًا وقويًا كعادتي".