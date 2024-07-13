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رياضة

رسميًا.. عصام الشوالي يعود للتعليق على النهائيات

يتولي عصام الشوالي التعليق على مباراة إنجلترا وإسبانيا في نهائي كأس أمم أوروبا
رسميًا.. عصام الشوالي يعود للتعليق على النهائيات
عصام الشوالي
إرم نيوز
إرم نيوز
13 يوليو 2024، 7:55 م

أعلنت شبكة قنوات بيين سبورت القطرية، الناقلة لمنافسات كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024، عودة المعلق التونسي عصام الشوالي للتعليق على المباريات النهائية وذلك في المواجهة التي تجمع غدا الأحد منتخبي إسبانيا وإنجلترا.

ويحتضن ملعب "أولمبيا ستايدن" في برلين نهائي يورو 2024، الذي سيٌنقل مباشرة على قنوات بيين سبورت فيما سيكون التعليق عبر قناتين صوتيتين الأولى بصوت عصام الشوالي والثانية بصوت حسن العيدروس وفقا ما أعلنت قناة بيين سبورت في مقطع فيديو قصير على حسابها في منصة "إكس".

وتغيب المعلق التونسي عصام الشوالي عن التعليق عن مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند مما أثار الكثير من التساؤلات والتلميح بأنه تحت طائلة العقوبة من قبل إدارة قنوات بيين سبورت على خلفية العبارات التي تلفظ بها في تعليقه على نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي المصري و الترجي التونسي في ستاد القاهرة.

يشار إلى أن نهائي كأس أمم أوروبا 2024 بين إنجلترا وإسبانيا سينطلق في العاشرة من مساء غد الأحد بتوقيت مكة المكرمة بين إنجلترا وإسبانيا.

رياضةيورو 2024منتخب إسبانيا

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