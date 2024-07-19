تدخل الاتحاد المصري لكرة القدم في أزمة مباراة كاظمة الكويتي، مع فريق تليفونات بني سوف، والذي اتضح بعد ذلك أنه فريق من الهواة، مؤكدًا أنه لن يسمح بإقامة أي مباريات ودية لكافة الفرق الخارجية دون الحصول على إذن مسبق.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم في نادي كاظمة الكويتي مباراة ودية خلال معسكر تدريبي في مدينة الإسكندرية المصرية فاز فيها 7-1، يوم الخميس، لكنه اكتشف فيما بعد تعرّضه للخداع.

وثبت أن الفريق الكويتي لم يواجه فريق تليفونات بني سويف وديًا كما كان مقررًا، إذ نفى النادي المصري خوض المباراة في بيان تناقلته وسائل إعلام محلية مصرية؛ مما أثار جدلاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وحمّل كاظمة الشركة المنظمة للمعسكر التدريبي "المسؤولية القانونية والجزائية، وما ترتب على هذا الخطأ من آثار تجاه الناديين".

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ودفعت الواقعة الاتحاد المصري للعبة لإصدار بيان تعهد فيه بالتنسيق مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم لكشف ملابسات الواقعة.

وقال البيان: "يهيب الاتحاد المصري بكافة الاتحادات، والأندية الخارجية، التنسيق المسبق مع الاتحاد عند إقامة أي معسكرات تدريبية أو مباريات ودية داخل جمهورية مصر العربية، وذلك لتقديم كافة أوجه الدعم، مع التأكيد أنه لن يسمح بإقامة أي مباريات ودية لكافة الفرق الخارجية دون الحصول على إذن مسبق من قبل الاتحاد المصري".