سبب رفض فينيسيوس جونيور قميص ريال مدريد رقم 7

والقميص رقم 7 حاليا مملوك للبلجيكي إدين هازارد الذي لا يلعب مع ريال مدريد إلا نادرا.

ومع ذلك، يعتزم ريال مدريد التخلص من البلجيكي، لكن الميرنغي لا يريد إبقاء القميص رقم 7 مع هازارد، لذلك تم عرضه على فينيسيوس البالغ من العمر 22 عامًا.

ومع ذلك، رفض فينيسيوس العرض ولا يريد الرقم الأيقوني لريال مدريد ويريد أن يبقى بالقميص رقم 20.