من هو فيرمين لوبيز الذي خطف الأنظار خلال الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد؟

وكان اللاعب الشاب قد انتقل لناشئي نادي برشلونة في 2018 قادماً من ريال بيتيس في سن الـ15، وأصبح أحد لاعبي أكاديمية "لا ماسيا" للناشئين في برشلونة، وأشارت التقارير إلى أن لاعب الوسط الشاب ترك انطباعاً جيداً لدى تشافي في الحصص التدريبية التي سبقت الجولة التحضيرية للموسم الجديد.

وعقب الكلاسيكو أكد تشافي هيرنانديز أن فيرمين لن يخرج معاراً هذا الصيف، وسيبقى مع الفريق الموسم المقبل، حيث سيحصل على فرصته لتأكيد أحقيته باللاعب لبرشلونة على غرار زملائه خريجي “لاماسيا” أليخاندرو بالدي، وبابلو غافي.

كما قال اللاعب الشاب عقب المباراة: "أنا أعيش حلما.. لا أصدق ما حدث، لقد هنأني تشافي وزملائي في الفريق. لقد كنت في برشلونة منذ أن كنت صغيراً، أما هدفي فقد سددت الكرة بروحي".