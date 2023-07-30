من هو فيرمين لوبيز الذي خطف الأنظار خلال الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد؟
جذب النجم الشاب فيرمين لوبيز، لاعب برشلونة، الأنظار إليه خلال المواجهة الودية التي جمعت فريقه أمام غريمه ريال مدريد، يوم الأحد، في معسكر الفريقين الإعدادي بأمريكا.
وشارك اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً في المباراة كبديلٍ عند الدقيقة الـ 66، لينجح في إحراز هدف رائع لصالح برشلونة بتصويبة صاروخية بيسراه.
وحسم برشلونة الكلاسيكو الإسباني بعد الفوز على "الميرنغي" بثلاثة أهداف دون مقابل، في إطار تحضير الفريقين للموسم المقبل 2024/2023.
وفيرمين لوبيز، البالغ 20 عاماً، لعب معاراً الموسم الماضي في ليناريس ديبورتيفو بالدرجة الأولى الإسباني، حيث سجل 12 هدفاً وصنع 5 تمريرات حاسمة، بعد أن لعب كلاعب خط وسط، وجناح أيسر.
وكان اللاعب الشاب قد انتقل لناشئي نادي برشلونة في 2018 قادماً من ريال بيتيس في سن الـ15، وأصبح أحد لاعبي أكاديمية "لا ماسيا" للناشئين في برشلونة، وأشارت التقارير إلى أن لاعب الوسط الشاب ترك انطباعاً جيداً لدى تشافي في الحصص التدريبية التي سبقت الجولة التحضيرية للموسم الجديد.
وعقب الكلاسيكو أكد تشافي هيرنانديز أن فيرمين لن يخرج معاراً هذا الصيف، وسيبقى مع الفريق الموسم المقبل، حيث سيحصل على فرصته لتأكيد أحقيته باللاعب لبرشلونة على غرار زملائه خريجي “لاماسيا” أليخاندرو بالدي، وبابلو غافي.
كما قال اللاعب الشاب عقب المباراة: "أنا أعيش حلما.. لا أصدق ما حدث، لقد هنأني تشافي وزملائي في الفريق. لقد كنت في برشلونة منذ أن كنت صغيراً، أما هدفي فقد سددت الكرة بروحي".