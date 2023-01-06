أنسو فاتي
أنسو فاتي

صحف رياضية: أهداف أنسو فاتي عالية.. لاهوز في الثلاجة.. وسداسية في 5 أشهر

الصحف تركز على قرعة دور الـ16 بكأس إسبانيا وفوز مانشستر سيتي على تشيلسي وصفقة جود بيلينغهام.
نور الدين ميفراني
نور الدين ميفراني

ماركا: لاهوز في الثلاجة

ركزت الصحيفة على الإنجليزي جود بيلينغهام وتطورات رغبة ريال مدريد في ضمه وكتبت: "لن تكون هناك مزادات بشأن بيلينغهام".

الصحيفة اهتمت بالحكم الإسباني ماتيو لاهوز وكتبت: "ماتيو لاهوز في الثلاجة".

كما اهتمت بمستوى أنطوان غريزمان مع أتلتيكو مدريد وبديل روبرت ليفاندوفسكي في برشلونة وكتبت: "غريزمان الحياة وردية" و"برشلونة مطلوب ضروري لاعب بدور ليفاندوفسكي".

غلاف صحيفة ماركا اليوم الجمعة.
غلاف صحيفة ماركا اليوم الجمعة.

سبورت: فاتي يفوز في المناظرة

ركزت الصحيفة على كسب أنسو فاتي المعركة من أجل اللعب كبديل للبولندي روبرت ليفاندوفسكي الغائب بسبب الإيقاف 3 مباريات وكتبت: "أنسو فاتي يفوز في المناظرة ليحل مكان ليفاندوفسكي".

الصحيفة اهتمت بتصريحات خوان لابورتا رئيس برشلونة عن سوق الانتقالات وكتبت: "خوان لابورتا: لا فرينكي دي يونغ ولا عثمان ديمبلي للبيع".

غلاف صحيفة سبورت اليوم الجمعة.
غلاف صحيفة سبورت اليوم الجمعة.

موندو ديبورتيفو: أهداف فاتي عالية

ركزت الصحيفة على أنسو فاتي وتألقه رفقة برشلونة وكتبت: "أهداف أنسو فاتي عالية".

الصحيفة اهتمت بتصريحات خوان لابورتا رئيس برشلونة وكتبت: "خوان لابورتا: لا نفكر في التعاقدات".

كما اهتمت الصحيفة بفوز مانشستر سيتي على تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت: "رياض محرز يمنح مانشستر سيتي فوزا مهما على تشيلسي".

غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو اليوم الجمعة.
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو اليوم الجمعة.

أس: سداسية في 5 أشهر

ركزت الصحيفة على حلم ريال مدريد في تحقيق السداسية وكتبت: "سداسية في 5 أشهر".

الصحيفة اهتمت بقرعة ثمة نهائي كأس ملك إسبانيا وكتبت: "3 أندية من الدرجة الثانية وناد من الدرجة الأولى لدوري الاتحاد الإسباني في قرعة دور الثمن".

كما اهتمت الصحيفة بتصريحات خوان لابورتا رئيس برشلونة وكتبت: "خوان لابورتا: أحتفظ باتصالات مع ميسي، وقد يكون اندماج بين دوري السوبر الأوروبي والدوري الإنجليزي الممتاز".

غلاف صحيفة أس اليوم الجمعة.
غلاف صحيفة أس اليوم الجمعة.

ليكيب: قمة النجوم

ركزت الصحيفة على جائزة بطل الأبطال حيث يتنافس فرنسيون وباقي العالم وتواجد ميسي وكيليان مبابي في الدوري الفرنسي وكتبت: "قمة النجوم".

الصحيفة اهتمت بمباراة شاتورو وباريس سان جيرمان ومستقبل الحارس كيلور نافاس وكتبت: "كيلور نافاس المشاركة في لقاء الكأس والرحيل".

غلاف صحيفة ليكيب اليوم الجمعة.
غلاف صحيفة ليكيب اليوم الجمعة.

ذا صن: تشيلسي يقود سباق إنزو المجنون

ركزت الصحيفة على فوز مانشستر سيتي على تشيلسي 1/0 في الدوري الإنجليزي الممتاز بفضل البدلاء محرز وجاك غريليش وكتبت: "رائع رياض محرز وجاك غريليش يمنحان الفوز في 3 دقائق و43 ثانية".

الصحيفة اهتمت بقيادة تشيلسي سباق التعاقد مع الأرجنتيني الشاب إنزو فيرنانديز وكتبت: "تشيلسي يقود سباق إنزو المجنون".

كما اهتمت بوضعية جادون سانشو في مانشستر يونايتد وكتبت: "عقبات سانشو".

غلاف صحيفة ذا صن اليوم الجمعة.
غلاف صحيفة ذا صن اليوم الجمعة.

لاغازيتا ديلو سبورت: نابولي نحن قادمون

ركزت الصحيفة على صراع لقب الدوري الإيطالي بعد الهزيمة الأولى لنابولي وفوز ميلان ويوفنتوس وإنتر ميلان وكتبت: "نابولي نحن قادمون".

كما اهتمت بيوفنتوس وتقدمه في الترتيب وكتبت: "حائط يوفنتوس، الدفاع الصعب هزمه هو كنز ماسيميليانو أليغري".

غلاف صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت: اليوم الجمعة.
غلاف صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت: اليوم الجمعة.
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