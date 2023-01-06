صحف رياضية: أهداف أنسو فاتي عالية.. لاهوز في الثلاجة.. وسداسية في 5 أشهر

ركزت الصحيفة على حلم ريال مدريد في تحقيق السداسية وكتبت: "سداسية في 5 أشهر".

الصحيفة اهتمت بقرعة ثمة نهائي كأس ملك إسبانيا وكتبت: "3 أندية من الدرجة الثانية وناد من الدرجة الأولى لدوري الاتحاد الإسباني في قرعة دور الثمن".

كما اهتمت الصحيفة بتصريحات خوان لابورتا رئيس برشلونة وكتبت: "خوان لابورتا: أحتفظ باتصالات مع ميسي، وقد يكون اندماج بين دوري السوبر الأوروبي والدوري الإنجليزي الممتاز".