صحف رياضية: أهداف أنسو فاتي عالية.. لاهوز في الثلاجة.. وسداسية في 5 أشهر
ماركا: لاهوز في الثلاجة
ركزت الصحيفة على الإنجليزي جود بيلينغهام وتطورات رغبة ريال مدريد في ضمه وكتبت: "لن تكون هناك مزادات بشأن بيلينغهام".
الصحيفة اهتمت بالحكم الإسباني ماتيو لاهوز وكتبت: "ماتيو لاهوز في الثلاجة".
كما اهتمت بمستوى أنطوان غريزمان مع أتلتيكو مدريد وبديل روبرت ليفاندوفسكي في برشلونة وكتبت: "غريزمان الحياة وردية" و"برشلونة مطلوب ضروري لاعب بدور ليفاندوفسكي".
سبورت: فاتي يفوز في المناظرة
ركزت الصحيفة على كسب أنسو فاتي المعركة من أجل اللعب كبديل للبولندي روبرت ليفاندوفسكي الغائب بسبب الإيقاف 3 مباريات وكتبت: "أنسو فاتي يفوز في المناظرة ليحل مكان ليفاندوفسكي".
الصحيفة اهتمت بتصريحات خوان لابورتا رئيس برشلونة عن سوق الانتقالات وكتبت: "خوان لابورتا: لا فرينكي دي يونغ ولا عثمان ديمبلي للبيع".
موندو ديبورتيفو: أهداف فاتي عالية
ركزت الصحيفة على أنسو فاتي وتألقه رفقة برشلونة وكتبت: "أهداف أنسو فاتي عالية".
الصحيفة اهتمت بتصريحات خوان لابورتا رئيس برشلونة وكتبت: "خوان لابورتا: لا نفكر في التعاقدات".
كما اهتمت الصحيفة بفوز مانشستر سيتي على تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت: "رياض محرز يمنح مانشستر سيتي فوزا مهما على تشيلسي".
أس: سداسية في 5 أشهر
ركزت الصحيفة على حلم ريال مدريد في تحقيق السداسية وكتبت: "سداسية في 5 أشهر".
الصحيفة اهتمت بقرعة ثمة نهائي كأس ملك إسبانيا وكتبت: "3 أندية من الدرجة الثانية وناد من الدرجة الأولى لدوري الاتحاد الإسباني في قرعة دور الثمن".
كما اهتمت الصحيفة بتصريحات خوان لابورتا رئيس برشلونة وكتبت: "خوان لابورتا: أحتفظ باتصالات مع ميسي، وقد يكون اندماج بين دوري السوبر الأوروبي والدوري الإنجليزي الممتاز".
ليكيب: قمة النجوم
ركزت الصحيفة على جائزة بطل الأبطال حيث يتنافس فرنسيون وباقي العالم وتواجد ميسي وكيليان مبابي في الدوري الفرنسي وكتبت: "قمة النجوم".
الصحيفة اهتمت بمباراة شاتورو وباريس سان جيرمان ومستقبل الحارس كيلور نافاس وكتبت: "كيلور نافاس المشاركة في لقاء الكأس والرحيل".
ذا صن: تشيلسي يقود سباق إنزو المجنون
ركزت الصحيفة على فوز مانشستر سيتي على تشيلسي 1/0 في الدوري الإنجليزي الممتاز بفضل البدلاء محرز وجاك غريليش وكتبت: "رائع رياض محرز وجاك غريليش يمنحان الفوز في 3 دقائق و43 ثانية".
الصحيفة اهتمت بقيادة تشيلسي سباق التعاقد مع الأرجنتيني الشاب إنزو فيرنانديز وكتبت: "تشيلسي يقود سباق إنزو المجنون".
كما اهتمت بوضعية جادون سانشو في مانشستر يونايتد وكتبت: "عقبات سانشو".
لاغازيتا ديلو سبورت: نابولي نحن قادمون
ركزت الصحيفة على صراع لقب الدوري الإيطالي بعد الهزيمة الأولى لنابولي وفوز ميلان ويوفنتوس وإنتر ميلان وكتبت: "نابولي نحن قادمون".
كما اهتمت بيوفنتوس وتقدمه في الترتيب وكتبت: "حائط يوفنتوس، الدفاع الصعب هزمه هو كنز ماسيميليانو أليغري".