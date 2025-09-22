تحرك حاسم من الأهلي السعودي لحل أزمة القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز

تتحرك إدارة النادي الأهلي السعودي بشكل حاسم من أجل حل أزمة إذاعة مباراة فريقه ضد بيراميدز المصري فضائيا ضمن بطولة كأس القارات، التي ستجمع بينهما، مساء الثلاثاء.

وتغلب بيراميدز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثة أهداف دون مقابل ليصعد لمواجهة أهلي جدة على لقب كأس القارات الثلاث.

يشارك الأهلي في البطولة بصفته بطل آسيا، بينما يخوض بيراميدز المواجهة بعد تتويجه بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن تذيع منصة "شاهد" مباراة الأهلي وبيراميدز المصري في ربع نهائي كأس إنتركونتنينتال على كأس القارات الثلاث "أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي".

كما تنقل منصة "دازن" وقناة "فيفا" الرسمية المباراة المرتقبة دون وجود أي ناقل فضائي حتى الآن، اشترى حقوق اللقاء، وهو أمر أغضب جمهور "الراقي" بشدة.

وبسحب ما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن الإدارة الأهلاوية قدَّمت وعودًا بتسهيل التواصل مع "فيفا"، وإتمام المخاطبات الرسمية؛ ما يُسرِّع إجراءات الحصول على حقوق البث، استجابةً لضغط جماهيري واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي بضرورة وجود ناقل فضائي للقاء.