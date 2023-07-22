غوارديولا: مانشستر سيتي يستهدف المزيد من النجاحات في الموسم المقبل

أكد بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، جاهزية فريقه لتحقيق أمجاد أكبر بعد تحقيق أقصى طموحاته في الموسم الماضي، إذ يستعد بطل الثلاثية للموسم الجديد عبر جولة آسيوية.

وحقق المدرب الإسباني النجاح الرياضي حين قاد سيتي للتتويج بلقبه الأول في دوري أبطال أوروبا في يونيو الماضي، ليكرر الثلاثية التاريخية لغريمه مانشستر يونايتد عام 1999.

لكن غوارديولا يتطلع لآفاق أخرى في الموسم المقبل بنفس الشغف في تحقيق إنجازات أكبر.

وأبلغ الصحفيين، اليوم السبت، قبل مواجهة يوكوهاما مارينوز في طوكيو، في أول مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد، ونقلته وكالة "رويترز": "لا أعرف كيف ستكون درجة ثباتنا بعد ما حققناه، لكنني سأطلب من الفريق عدم نسيان ما فعلناه ومحاولة تكراره مجددا خطوة بخطوة".