ياسر المسيليم ينسحب من برنامج بعد مشادة مع المقدم (فيديو)

انسحب ياسر المسيليم، حارس مرمى الأهلي السعودي الأسبق، بعد دخوله في مشادة مع الإعلامي الرياضي ماجد التويجري، الذي وجه له عدة أسئلة عن تسببه رفقة زملائه السابقين في هبوط "الراقي" لدوري يلو.

وخلال تواجده ضيفًا على برنامج "ركلة ترجيح" لصحيفة "الرياضية"، أجاب المسيليم عن سؤال ما إذا كان قد شارك مع مجموعة من اللاعبين في تحميل المسؤولية على الإدارة في الموسم السابق لهبوط الأهلي لـ"دوري يلو".

وبسؤاله من الصحفي عن المتسبب في هبوط الأهلي إلى "دوري يلو"، قال المسيليم: "الجميع كان مسؤولا حتى مسؤول غرفة تغيير الملابس مسؤولا، كرة القدم لعبة جماعية جميع من كان يتواجد في هذه السنة يتحملها لاعبين وجهاز طبي وفني".