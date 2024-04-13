ياسر المسيليم ينسحب من برنامج بعد مشادة مع المقدم (فيديو)
انسحب ياسر المسيليم، حارس مرمى الأهلي السعودي الأسبق، بعد دخوله في مشادة مع الإعلامي الرياضي ماجد التويجري، الذي وجه له عدة أسئلة عن تسببه رفقة زملائه السابقين في هبوط "الراقي" لدوري يلو.
وخلال تواجده ضيفًا على برنامج "ركلة ترجيح" لصحيفة "الرياضية"، أجاب المسيليم عن سؤال ما إذا كان قد شارك مع مجموعة من اللاعبين في تحميل المسؤولية على الإدارة في الموسم السابق لهبوط الأهلي لـ"دوري يلو".
وبسؤاله من الصحفي عن المتسبب في هبوط الأهلي إلى "دوري يلو"، قال المسيليم: "الجميع كان مسؤولا حتى مسؤول غرفة تغيير الملابس مسؤولا، كرة القدم لعبة جماعية جميع من كان يتواجد في هذه السنة يتحملها لاعبين وجهاز طبي وفني".
وبسؤاله على أن اللاعبين في الموسم قبل الهبوط حملوا الإدارة مسؤولية الهبوط، أشار المسيليم: "أنا أتكلم بلساني وغير مسؤول عن تصريحات أي لاعب آخر، قلت إن الأخطاء تشمل استقطاب لاعبين، استقطاب مدرب، هذه مجموعة، المدرب لم يكن جيدا، اللاعبين أيضًا لم يكن أحد بينهم جيد وهذه مسؤولية يتحملها الكل".
وبسؤاله عمن قام بتعيين المدرب، رد المسيليم بحدة: "مين بيجيب المدرب ؟ هل جدتي؟ هذا سؤال ليس له داع، أنا حضرت اليوم تقديرا لك يا ماجد ولكن أنت تريد عمل حلقة لكي تصبح تريند على حسابي"، قبل أن يزيل نجم الأهلي السابق الميكروفون ويرفض إكمال الحلقة.
وقبل رحيله عن الحلقة، قال المسيليم: "هناك مجموعة رائعة من حراس مرمى الأهلي في السابق ولكنني لم أشاهد أغلبهم، ولكن في العصر الحديث أرى أنني الحارس الأفضل في تاريخ النادي بالإنجازات والبطولات التي حققتها وهذا ليس غرورا".
وتابع: "على مستوى المنتخب السعودي لم تكن مسيرتي كبيرة فهي اقتصرت على 34 مباراة تقريبا، لكنني أعتقد أن محمد الدعيع كان أفضل مني مع الأخضر".
ويعد المسيليم أحد أبرز الحراس في تاريخ الأهلي والمنتخب السعودي حيث لعب ضمن صفوف الفريق خلال الفترة من 2006 حتى 2023.
يذكر أنه عقب رحيل المسيليم رحل كذلك زميله محمد الربيعي نحو نادي الهلال، بينما تعاقد الأهلي مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي.