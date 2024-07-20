تحدث جوهر العذار، المتحدث الرسمي باسم نادي الصفاقسي التونسي، عن تفاصيل ضم محمد الضاوي "كريستو"، نجم الأهلي المصري، إلى صفوف الفريق لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وكان النادي التونسي نشر عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، معلقا: "مرحبا بك كريستو في قلعة الأجداد، كريستو صفاقسي لمدة موسم مع أحقية الشراء".

مرحبا بك كريستو في قلعة الأجداد 🏰 كريستو صفاقسي لمدة موسم مع أحقية الشراء 💪 Posted by ‎Club Sportif Sfaxien النادي الرياضي الصفاقسي‎ on Friday, July 19, 2024

وقال جوهر العذار في تصريحات تلفزيونية: "تم ضم كريستو كإعارة لمدة سنة واحدة، ويتم تفعيل الشراء إذا كانت هناك نية من الصفاقسي، كما يوجد مقابل مالي معين في حالة الشراء، لكني أرفض الحديث عن الماديات لأن هناك نوع من الخصوصية، ولكن النادي التونسي سيتحمل راتب اللاعب دون أي تكلفة أخرى".

وأضاف: "توجد توأمة بين الناديين، العديد من اللاعبين التونسيين أو الأجانب انتقلوا من الصفاقسي إلى الأهلي وهناك علاقات مميزة بيننا".

وكان كريستو قد انضم لصفوف الأهلي المصري مطلع عام 2023 الماضي قادما من النجم الساحلي التونسي.

ولعب كريستو، البالغ من العمر 21 عاما، مع الأهلي 15 مباراة فقط في مختلف البطولات، ولم ينجح اللاعب في التسجيل لكنه صنع هدفا.

ويشارك الصفاقسي الموسم المقبل في بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعدما احتل المركز الثالث في ترتيب الدوري التونسي للموسم الماضي.