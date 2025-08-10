بعد خيانة إيكاردي.. واندا نارا تحن لأول ضحاياها

كتب – نور الدين ميفراني

انفصلت الفنانة وسيدة الأعمال ووكيلة اللاعبين واندا نارا عن زوجها ماورو إيكاردي، مهاجم غلطة سراي التركي، مؤخرا بعد اكتشافها خيانته، ودخل الثنائي في صراع قضائي حول حضانة أطفالهما، بالإضافة إلى جدال لا ينتهي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وركزت واندا نار على أطفالها ومشاريعها وعادت مؤخرا من أوروبا لتعمل على إنهاء الانتقال لمنزلها الفاخر في حي "إل يات" الراقي بمنطقة نورديليتا.

ويبدو أن واندا نارا قد حنت لحبها الأول النجم الأرجنتيني ماكسي لوبيز، والذي كان أيضا أول ضحاياها، حيث كشفت عن وجود قمصان كان يرتديها سابقا بين أغراضها.

وتزوجت واندا نارا والنجم الأرجنتيني السابق ماكسي لوبيز ما بين 2008 و2013 وأنجبا 3 أطفال، وأثارت القمصان عاطفتها، ووجهت له كلمات مؤثرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة: "انظر ماذا وجدنا أثناء انتقالنا، حماسة الأطفال لا توصف".

وأضافت: "لقد عشنا ذكريات كثيرة، هناك قمصان لأطفالك تنتظرك هنا أيضًا".

وتخص القمصان أندية برشلونة وميلان وغريميو، وهي أندية لعب لها ماكسي لوبيز، وكتبت واندا نارا: "لقد صنعنا ذكريات كثيرة في بلدان عديدة، وصرخنا للعديد من الأهداف بهذه الألوان".

وكانت رسالتها بمثابة لفتة واضحة تجاه ماكسي لوبيز، وسعت أيضًا إلى التأكيد أنه رغم الخلافات والشائعات والتكهنات والتباعد، فإن علاقتهما سعيدة ومليئة بالاحترام المتبادل، حيث كان بجانبها عندما شُخِّصت بسرطان الدم وخلال انفصالها المضطرب عن ماورو إيكاردي، في مايو الماضي، أثناء وجودها في ميلانو لحضور جلسة طلاقها، تناولا الغداء معًا.

ماكسي لوبيز، لاعب كرة القدم السابق، هو والد ابنة تبلغ من العمر عامين من علاقته بعارضة الأزياء السويدية دانييلا كريستيانسون، وفي 25 يونيو، أعلن الزوجان، اللذان يعيشان في جنيف بسويسرا، أنهما ينتظران مولودهما الثاني.

وتزوج ماكسي لوبيز وواندا نارا عام 2008، وأنجبا ثلاثة أبناء: فالنتينو (16 عامًا)، وكونستانتينو (14 عامًا)، وبنديكتو (13 عامًا)، وفي عام 2013 وقع انفصالهما المثير للجدل، لتبدأ بعدها واندا علاقة مع ماورو إيكاردي، الذي كان في ذلك الوقت مقرّبًا من لوبيز ومن العائلة بأكملها، إذ لعبا معًا في صفوف نادي سامبدوريا الإيطالي، ومن هذه الحادثة وُلد مصطلح "إيكاردية" الذي يعني "سرقة صديقة صديقك"، وعلى مدى السنوات التالية، ظلّت العلاقة بين الزوجين السابقين متوترة، قبل أن ينجحا بمرور الوقت في ترميمها حفاظًا على مصلحة أطفالهما.

وفي مقابلة مع برنامج LAM على قناة "أمريكا تي في" في مارس الماضي، تحدثت واندا نارا عن والد أبنائها الكبار، وأقرت بأنه رغم أن انفصالهما كان "فوضويًا في البداية"، فإنّه خلال 12 عامًا "حدثت الكثير من الأمور"، ووصل بها الأمر إلى وصف لوبيز بأنه "مستشارها" و"أشبه بأخ لها"، مضيفةً أنه شخص تكنّ له الكثير من المودة، مشددة: "حتى إننا كثيرًا ما نجتمع في جلسات علاجية مع أبنائنا معًا، ونتعامل مع مواقف وأمور مختلفة"، كما عبّرت في أكثر من مناسبة عن محبتها لزوجته الحالية وابنته من زواجه الجديد.

كذلك، في يوليو الماضي، سُئلت واندا نار عبر "إنستغرام" عمّ إذا كانت على خلاف مع لوبيز، فنفت ذلك تمامًا، مؤكدةً أنه كان إلى جانبها في أصعب لحظات حياتها، قائلة: "عندما مرضت، كان أول من وصل إلى البلاد ليدعمني، وبقي لمدة شهر، وقدّرت ذلك كثيرًا، لدينا مجموعات دردشة مع كل واحد من الأولاد، ونتحدث يوميًّا من أجلهم. رغم المسافة، أحرص على إشراكه في كل شيء، لسنوات تحدثنا سرًا، واليوم نجري مكالمات فيديو أثناء العشاء ليشعر الأولاد بوجوده في المنزل".