ليس توني.. أكثر لاعب أسعد جمهور الأهلي السعودي أمام نيوم

صنع النجم الفرنسي إنزو ميلوت هدف فريقه الأهلي السعودي بتمريرة خرافية لزميله إيفان توني مقدما أداء مذهلا في مباراة الجولة الافتتاحية أما نيوم اليوم الخميس.

وبينما ذهبت كاميرات التصوير صوب صاحب اللمسة التي هزت شباك نيوم في مباراة ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة، كان إنزو ميلوت قد خطف الأضواء بأداء قوي في أول مبارياته مع الأهلي في الدوري.

وشارك ميلوت الذي انضم للفريق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادما من شتوتغارت الألماني في منافسات كأس السوبر السعودي وساهم في تتويج الأهلي باللقب قبل أن يسعد جماهير ناديه اليوم الخميس.

واختير ميلوت رجلا لمباراة الأهلي ونيوم التي حسمها فريق ماتياس يايسله بهدف دون رد أحرزه إيفان توني في الدقيقة 23 من الشوط الأول.

وكان اللاعب الفرنسي بالفعل الأفضل في المباراة إذ حقق أرقاما مذهلة في مباراة الجولة الافتتاحية عندما لمس الكرة في 45 مناسبة، وصنع الهدف كما صنع فرصتين سانحتين أخريين بينهما فرصة محققة للتسجيل أضاعها توني.

وأرسل ميلوت الكرة من مسافة بعيدة مرتين بينما نجح في استرجاع الكرة من الخصم في 3 مناسبات وهو ما يعني أن أداءه كان مثاليا دفاعا وهجوما.

ورغم انتصار الأهلي بهدف نظيف، فإن نيوم قدم أداء جيدا في ظهوره الأول على الإطلاق في دوري الأضواء، ولم يكتف فريق المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه بالدفاع، بل إنه بادل الأهلي الهجمات وإن كان ذلك على فترات.

وفي فرصة خطيرة لصالح نيوم، تصدى إدوار مندي حارس مرمى الأهلي لتسديدة من داخل منطقة الجزاء أطلقها ألكسندر لاكازيت بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، ألغى الحكم هدفا سجله لاكازيت لاعب نيوم مستغلا ارتداد الكرة من القائم بداعي تسلل اللاعب الفرنسي.