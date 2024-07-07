بسبب 0.02 ثانية.. فريدة عثمان تعلن عدم مشاركتها في أولمبياد باريس

كشفت السباحة المصرية فريدة عثمان عدم تأهلها للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 بسبب 0.02 جزء من الثانية تسببت في عدم تواجدها مع البعثة المصرية المشاركة في المنافسات العالمية.

وكان تم إعلان في وقت سابق عن تأهل فريدة عثمان إلى أولمبياد باريس.

وأعربت فريدة عثمان عن حزنها الشديد بسبب عدم التأهل وصعوبة الموقف بعد المجهود الشاق.

وكتبت فريدة عثمان عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": "ببالغ الأسف ولأسباب خارجة عن إرادتي أعلن أنني لن أكون ضمن بعثة مصر المشاركة في الدورة الأولمبية باريس 2024".

وأضاف: "لقد بدأت البرنامج التدريبي من أول الموسم للوصول إلى أفضل مستوي ممكن لهذه الدورة، وعندما طلب مني تمثيل مصر في بطولة العالم بالدوحة ودورة الألعاب الأفريقية بغانا لم أتردد للحظة عن هذا الشرف، وحصلت بالفعل من خلال هذه المسابقات على الميداليات المطلوبة، رغم علمي بمدى تأثير هذه المشاركات على البرنامج التدريبي الذي أعده الجهاز الفني لمشاركتي في الدورة الأولمبية".

وتابعت: "كان الرقم الذي حققته مع كل هذه الظروف الصعبة هو 24.72 ثانية في سباق 50 مترا حرة وبفارق 0.02 من الثانية عن رقم 24.70 - cut، وعلى هذا الأساس تم إبلاغي رسمياً من اللجنة الأولمبية المصرية بأنني سأشارك في الدورة الأولمبية، ولكن للأسف في آخر مراحل الاستعداد، نتيجة تضارب في تفسير بنود لائحة التأهل للدورة الأولمبية، ورغم الرقم القريب للغاية الذي حققته B Cut وتصنيفي العالمي المتقدم، فتم إفادتي مرة أخرى إنني لن أتمكن من المشاركة بسبب (الكوتة) المحدودة في باريس".

وأكملت: "أما وقد انتهى حلم تمثيل مصر في الدورة الأولمبية الرابعة لي بسبب 0.02 من الثانية، فإنني حزينة جداً لصعوبة الموقف. ورغم المجهود الشاق والتضحيات المبذولة، هذه هي الرياضة، أعتذر لجماهير الرياضة المصرية كلها عن عدم المشاركة".

واختتمت: "أشكركم على دعمكم المستمر. قدر الله وما شاء فعل، أتمنى التوفيق لكل أفراد البعثة المصرية".