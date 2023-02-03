ترتيب الدوري الإسباني: ريال مدريد يتخطى فالنسيا ويقلص فارق الصدارة مع برشلونة
قلص ريال مدريد فارق النقاط مع برشلونة، في سباق الدوري الإسباني، بعد فوزه على ضيفه فالنسيا، اليوم الخميس ضمن منافسات المرحلة 17 بالدوري الإسباني لكرة القدم.
وخلال المباراة التي أقيمت على ملعب سنتياغو برنابيو، فاز ريال مدريد بثنائية نظيفة وقعها كل من ماركو أسينسيو وفينسيوس جونيور.
تقدم ريال مدريد بالهدف الأول عن طريق ماركو أسينسيو في الدقيقة 52، من تسديدة صاروخية رائعة، اكتفى حارس فالنسيا بمشاهدتها وهي تسكن الشباك.
وأضاف فينسيوس جونيور الهدف الثاني لريال مدريد بعد هدف أسينسيو بدقيقتين.
وشهدت المباراة تعرض غابرييل باوليستا مدافع فالنسيا للطرد في الدقيقة 72، ليكمل فريقه ما تبقى من المباراة بعشر لاعبين.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني، بفارق خمس نقاط خلف برشلونة المتصدر وعلى الجانب الآخر تجمد رصيد فالنسيا عند 20 نقطة في المركز الرابع عشر.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: