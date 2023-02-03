ترتيب الدوري الإسباني: ريال مدريد يتخطى فالنسيا ويقلص فارق الصدارة مع برشلونة

قلص ريال مدريد فارق النقاط مع برشلونة، في سباق الدوري الإسباني، بعد فوزه على ضيفه فالنسيا، اليوم الخميس ضمن منافسات المرحلة 17 بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وخلال المباراة التي أقيمت على ملعب سنتياغو برنابيو، فاز ريال مدريد بثنائية نظيفة وقعها كل من ماركو أسينسيو وفينسيوس جونيور.