"الأولمبية المصرية" تحسم موقف حسام المندوه من انتخابات الزمالك

وكانت المحكمة قد أمرت باستبعاد المندوه بعد طعن من أحد المرشحين على خلفية عدم قانونية جمعه بين عضوية مجلس النواب ومجلس إدارة نادٍ.

وقدم المندوه استشكالا لوقف تنفيذ حكم استبعاده، ليتم قبوله أمس الأربعاء، حيث سيخوض بذلك الانتخابات المقرر لها يوم 20 أكتوبر الجاري ضمن القائمة الموحدة في حالة واحدة فقط وهي إصدار رأي من هيئة المفوضين قبل يوم الجمعة المقبل.

وتم إحالة استشكال المندوه إلى هيئة المفوضين لإصدار رأي نهائي حول موقفه من خوض الانتخابات.

وفي حال عدم إصدار رأي من هيئة المفوضين قبل الانتخابات لن يكون بمقدور المندوه استكمال ترشحه حيث سيتم استبعاد اسمه من قائمة المرشحين أمام الجمعية العمومية.