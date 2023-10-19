"الأولمبية المصرية" تحسم موقف حسام المندوه من انتخابات الزمالك
حسمت اللجنة الأولمبية المصرية، موقف حسام المندوه المرشح على مقعد أمين الصندوق في انتخابات نادي الزمالك، المقرر انعقادها غدًا الجمعة.
وكانت المحكمة قد أمرت باستبعاد المندوه بعد طعن من أحد المرشحين على خلفية عدم قانونية جمعه بين عضوية مجلس النواب ومجلس إدارة نادٍ.
وقدم المندوه استشكالا لوقف تنفيذ حكم استبعاده، ليتم قبوله أمس الأربعاء، حيث سيخوض بذلك الانتخابات المقرر لها يوم 20 أكتوبر الجاري ضمن القائمة الموحدة في حالة واحدة فقط وهي إصدار رأي من هيئة المفوضين قبل يوم الجمعة المقبل.
وتم إحالة استشكال المندوه إلى هيئة المفوضين لإصدار رأي نهائي حول موقفه من خوض الانتخابات.
وفي حال عدم إصدار رأي من هيئة المفوضين قبل الانتخابات لن يكون بمقدور المندوه استكمال ترشحه حيث سيتم استبعاد اسمه من قائمة المرشحين أمام الجمعية العمومية.
وعطفًا على قرار المحكمة أرسلت اللجنة الأولمبية خطابا اليوم الخميس إلى الدكتور عماد البناني رئيس اللجنة الثلاثية لتسيير أعمال نادي الزمالك تفيد فيه بإعادة حسام المندوه لكشوف المرشحين على منصب أمين الصندوق في انتخابات الجمعية العمومية للنادي.
وقالت اللجنة الأولمبية في بيان رسمي "في ضوء اللجنة المحدد بالدستور المصري وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والمواثيق والمعايير الدولية لازالت عند موقفها مما سبق واعتمدته من الأسماء الواردة بكشوف المرشحين لانتخابات نادي الزمالك للألعاب الرياضية والتي تضمنت اسم حسام الدين المندوه وشهرته حسام المندوه على منصب أمين الصندوق في الانتخابات".
وفيما يلي خطاب اللجنة الأولمبية بشأن موقف حسام المندوه:
ويخوض المندوه انتخابات الزمالك على منصب أمين الصندوق ضمن قائمة تضم حسين لبيب رئيسا، وهشام نصر نائبا، ومجموعة من الأعضاء، أبرزهم أحمد سليمان وعمرو أدهم وحسين السيد وهاني شكري.
ويتنافس المندوه على منصب أمين الصندوق مع عدد من المرشحين، أبرزهم خالد لطيف أمين الصندوق في المجلس السابق وعبدالمجيد سليم.
ويتنافس في انتخابات الزمالك 5 مرشحين على مقعد الرئيس، و3 على مقعد النائب و6 على مقعد أمين الصندوق، فيما ينافس 39 على عضويات فوق السن و14 على عضوية تحت السن.